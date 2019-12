Ostróda Reggae Festival 2020: znamy datę i pierwsze gwiazdy

Kolejna edycja Ostróda Reggae Festival odbędzie się w dniach 9-12 lipca 2020 roku.

Max Romeo jest jednym z najwybitniejszych wykonawców reggae na świecie /Judith Burrows /Getty Images

Organizatorzy ujawnili pierwsze gwiazdy, które zobaczymy na scenie.

Podczas festiwalu wystąpią m.in. Max Romeo & Xana Romeo. Max Romeo to twórca światowych hitów takich, jak: "War Ina Babylon" czy "Chase the Devil", które wykorzystywane były przez Jay-Z i The Prodigy.

Karierę rozpoczął w 1966 roku od występów w trio The Emotions. Dwa lata później zdecydował się na karierę solową.

Jego album "War Ina Babylon" wydany w 1976 roku jest uznawany za arcydzieło reggae. Obecnie Max Romeo promuje nową płytę "Words from the Brave".

Na festiwalu wystąpi z córką, Xaną, która debiutancki album "Wake Up" wydała w 2016 roku. Wokalistka w Polsce wystąpi po raz pierwszy.

Drugą gwiazdą będzie Jamaram Meets Jahcoustix. Zespół Jamaram powstał w 2000 roku w Monachium. W swoich kompozycjach łączą reggae, ska, funk, soul, pop i rock. Na koncie mają 11 albumów.

W 2012 roku podczas trasy w Zimbabwe Jamaram spotkali Acoustic Night Allstars. Rok później zagrali wspólną trasę koncertową w Niemczech. Jamaram wielokrotnie występował w Polsce - m.in. w 2015 roku na Przystanku Woodstock, a w 2017 podczas One Love Sound Fest.

W marcu 2019 roku wydali album "To the Moon and the Sun".

Kolejnym wykonawcą będzie Inna De Yard. Projekt powstał na Jamajce w 2004 roku. To międzypokoleniowy kolektyw wokalistów i muzyków reggae. Podczas ich pierwszego polskiego występu zobaczymy m.in. Cedrica Mytona, Winstona McAnuffa, Kiddusa I, Vara, Kusha McAnuffa.