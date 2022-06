Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu organizowany jest od 1963 roku. Stanowi podsumowanie sezonu artystycznego polskiego środowiska twórców i wykonawców piosenek. Każdego roku przyciąga tłumy słuchaczy. Jak dojechać na Opole Festiwal 2022?

Jak dojechać na Opole Festiwal 2022? Najważniejsze informacje

Opole Festiwal 2022 rozpocznie się w piątek 17 czerwca koncertem "Od Opola do Opola: Największe Gwiazdy! Legendarne Przeboje!". Tego dnia uhonorowani zostaną najważniejsi i najbardziej twórczy artyści minionego roku, a widzowie usłyszą największe przeboje. Gwiazdą tegorocznego festiwalu będzie Justyna Steczkowska świętująca 50. urodziny.

17 czerwca na deskach opolskiego amfiteatru zaśpiewają m.in. Katarzyna Cerekwicka, Sławek Uniatowski, Anna Wyszkoni czy Skaldowie. Pierwszy dzień zamknie koncert "Folkowe Opole" z udziałem m.in. Zakopower, Golec uOrkiestra, Enej, Haliny Mlynkovej czy Piersi. Wydarzenie poprowadzą Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski.

W sobotę odbędzie się koncert Premiery, podczas którego poznamy laureatów nagrody im. Karola Musioła. Na scenie amfiteatru w Opolu pojawią się ubiegłoroczni zwycięzcy - Krystian Ochman i Natalia Zastępa. Koncert poprowadzą Agnieszka Oszczyk i Tomasz Kammel.

Sobotniego wieczoru zobaczymy też jubileusz Justyny Steczkowskiej. W zrealizowanym z rozmachem recitalu, artystka przypomni swoje najważniejsze przeboje z lat 90. m.in.: "Boskie Buenos", "Grawitację", "Oko za oko", "Wrogu mój".

Na zakończenie drugiego dnia odbędzie się konkurs Debiuty. Podczas koncertu zaśpiewa także Anna Byrcyn, zeszłoroczna laureatka nagrody im. Anny Jantar oraz gościnnie: Ania Rusowicz, Iza Zalewska, Jan Traczyk, Kamil Czeszel, Aleksandra Szmyd, Tadeusz Seibert, Marcin Sójka, Filip Lato, Karolina Stanisławczyk. W tym roku motywem przewodnim koncertu "Debiuty", zarówno w narracji prowadzących, jak i w materiałach filmowych będzie pisanie listów, które będą szczerym wyznaniem uczuć i tego, jak widzą siebie i świat. Jurorzy wyłonią zwycięzcę nagrody im. Anny Jantar - "Karolinki", natomiast nagrodę publiczności otrzyma zwycięzca wyłoniony w głosowaniu SMS-owym telewidzów. Gospodarzami koncertu będą: Ida Nowakowska-Herndon i Tomasz Wolny.

W niedzielę zobaczymy widowisko "Tych lat nie odda nikt - 70 lat Telewizji" z udziałem takich gwiazd, jak m.in. Maryla Rodowicz, Krzysztof Cugowski, Jan Pietrzak, Pectus, Viki Gabor, Feel, Felicjan Andrzejczak, Halina Mlynkova, Helena Vondrackova, Anna Wyszkoni, Sound'n'Grace, Janusz Radek, Natasza Urbańska, Maciej Miecznikowski. W roli prowadzących wystąpią Karolina Pajączkowska i Tomasz Kammel.

Drugi niedzielny koncert odbędzie się pod hasłem "To już lato!" czyli wakacyjne, opolskie przeboje". Zaproszone gwiazdy (m.in. Ryszard Rynkowski, Sławek Uniatowski, Katarzyna Cerekwicka, Krzysztof Iwaneczko, Olga Bończyk, Ania Rusowicz, Janek Traczyk, Olga Szomańska, Anna Wyszkoni, Michalina Sosna) przypomną wakacyjne hity dobrze znane z opolskiej sceny. Gospodarzami programu będą Katarzyna Żak i Robert Rozmus.

Czwarty dzień Opole Festiwal 2022 to koncert "Sceny Alternatywnej" transmitowany przez TVP Kultura. W amfiteatrze wystąpią Hedone, Wolska, KIWI, Nela, P. Unity, String Connection oraz Marta Zalewska. Ze względu na 200. rocznicę pierwszego wydania zbioru "Ballad i romansów" Adama Mickiewicza, koncert uświetnią cytaty wieszcza w interpretacji aktora Henryka Talara. Imprezę poprowadzą Novika i Marek Horodniczy.



Opole Festiwal 2022. Jak dojechać do amfiteatru samochodem?

Opole Festiwal 2022 odbywa się Amfiteatrze Tysiąclecia w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki. Ten znajduje się przy ul. Piastowskiej 14A. Jak dojechać do amfiteatru? Dla gości dostępny jest parking, który ze względu na znaczną liczbę widzów może być zajęty. Mimo to dojechać do amfiteatru można kierując się na ulicę Piastowską.

Na ulicę Piastowską należy zjechać z ulicy Spychalskiego na północy lub z ulicy 1 Maja na południu. Z ulicy Piastowskiej należy zjechać na ulicę Barlickiego. Z tej należy zjechać już na parking, który znajduje się bezpośrednio pod amfiteatrem.

Dojechać do amfiteatru samochodem podczas Opole Festiwal 2022 może być bardzo trudno, a jeszcze trudniej będzie znaleźć wolną przestrzeń do zaparkowania. Bezpłatny parking kierowcy znajdą przy ul. Powstańców Warszawskich 45. Dla reszty pozostają płatne parkingi na terenie miasta. W centrum, czyli Strefie A, za godzinę trzeba zapłacić 3.60 zł., w Strefie B to 2,00 zł za godz.

Opole Festiwal 2022. Jak dojechać do amfiteatru komunikacją?

Miejski Zakład Komunikacji w Opolu poinformował, że w czasie Opole Festiwal 2022 pasażerów obsługiwać będą autobusy wszystkich linii nocnych. W dniach od 17 do 20 czerwca pasażerowie będą mogli skorzystać z linii N1, linii N2, linii N5, linii N13 i linii N15. Zakup biletów w autobusach wyłącznie w biletomatach.

Jak dojechać do amfiteatru w Opolu komunikacją miejską? Najłatwiej wysiąść na przystanku Opole Piastowska [281], skąd jest już tylko kilka kroków do festiwalowego centrum. Dostaniecie się tam liniami numer 5, 9, 13, 15, 25 w ciągu dnia oraz liniami N1 i N15 w nocy. Przystanek po drugiej stronie ulicy znajduje się przy Zabytkowej Śluzie, skąd zabiorą was autobusy wymienionych linii.



Opole Festiwal 2022. Jak dojść z Dworca Głównego PKP?

Dworzec kolejowy PKP Opole Główne położony jest w centrum miasta. Do Rynku pieszo idzie się około 10 minut, a prowadzi do niego ulica Krakowska. Aby udać się z rynku do opolskiego amfiteatru, należy wejść w ulicę Zamkową, przejść przez "most groszowy" nad Młynówką, a następnie pokonać ulicę Piastowską. Sto metrów dalej znajduje się tzw. Staw Zamkowy, za którym znajduje się amfiteatr.

