ON AIR odbędzie się w dniach 9-10 września 2022 na warszawskim Lotnisku Bemowo. Pierwszymi gwiazdami festiwalu są: Tame Impala, Jorja Smith, Celeste, The Comet is Coming, Tash Sultana, Alexandra Savior, Ralph Kaminski i Baasch.

Lokalizacja, czyli Lotnisko Bemowo, gościło już w swojej historii wiele muzycznych gwiazd - Madonnę, Metallikę czy Michaela Jacksona. Na terenie obiektu mieści się około 25 tysięcy osób. "W miasteczku festiwalowym nie zabraknie także stref chilloutu, barów z orzeźwiającymi drinkami, foodtrucków z pysznym jedzeniem oraz mnóstwa innych atrakcji, których szczegóły zdradzimy już wkrótce!" - czytamy w informacji prasowej.

ON AIR Festiwal Warszawa/Bemowo 2022: ceny biletów

Bilety na wydarzenie są już dostępne na stronie wydarzenia. Aktualnie w sprzedaży są wejściówki "Early Bird" - za bilet jednodniowy trzeba zapłacić 249 złotych, a karnet dwudniowy - 389 złotych. To jeszcze nie wszyscy ogłoszeni artyści - wkrótce pojawią się kolejne nazwiska, które dołączą do ON AIR Festiwal.

ON AIR Festiwal 2022: Tame Impala jednym z headlinerów

Tame Impala znani z przeboju "The Less I know The Better" zdobyli popularność na całym świecie, uznawani są za jeden z najważniejszych zespołów na indie-rockowej scenie. Podczas ON AIR Jorja Smith zagra kawałki z jej najnowszego albumu "Be Right Back", wydanego w maju zeszłego roku.

Dawkę eksperymentalnego jazzu z elementami elektroniki zapewni londyńska formacja The Comet is Coming znana ze swojego psychodelicznego brzmienia.

Jedną z gościń festiwalu będzie także Celeste, zwyciężczyni plebiscytu BBC Sound Of 2020 słynie ze swoich wyjątkowych występów na żywo. Brytyjsko-jamajska wokalistka zagra utwory ze swojego debiutanckiego albumu "Not Your Muse", który ukazał się zimą zeszłego roku.

Multiinstrumentalistka Tash Sultana zaprezentuje w Warszawie one-man show. Zagra zarówno swoje największe hity takie jak "Jungle" czy "Pretty Lady" jak i kawałki ze swojego ostatniego albumu z 2021 roku pt. "Terra Firma". Ralph Kaminski natomiast zagra swoje autorskie piosenki, a także utwory z ostatniej płyty "Kora".

Alexandra Savior, przedstawicielka dream popu, zagra romantyczny koncert, który przywróci wspomnienia o wakacyjnej miłości.

Baasch - jeden z dwóch pierwszych polskich reprezentantów ON AIR pokaże nam tym razem nie sportową, a muzyczną Warszawę, którą wypełnią dźwięki synth-popu i alternatywy ozdobione magicznym wokalem artysty.