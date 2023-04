Pod pseudonimem The Kiffness kryje się David Scott, artysta z Plettenberg Bay w RPA. Dowodzony przez niego projekt powstał w 2011 roku, kiedy to David postanowił połączyć żywe klawisze i trąbkę oraz perkusję z elektronicznymi utworami. Zawiązał się The Kiffness, który coraz bardziej nabierał rozpędu, a muzyka Davida zaczęła być odtwarzana w południowoafrykańskich stacjach radiowych. Zespół rozpoczął również intensywnie koncertować zarówno w Afryce Południowej, jak i za granicą.

Kiedy w 2020 roku wybuchła pandemia, David skierował swoje wysiłki na YouTube, zyskując internetową sławę dzięki wideo parodiującym koronawirusa oraz tworząc "internet collabs" z różnymi zwierzętami i ludźmi. Wykorzystując angażujące treści wideo w mediach społecznościowych The Kiffness zyskał rzeszę oddanych fanów na całym świecie.

Wideo The Kiffness - Ievan Polkka ft. Bilal Göregen (Club Remix) [Official Video]

David zebrał ponad 100 tysięcy dolarów na pomoc humanitarną Ukrainie dzięki remiksowi "Czerwonej kaliny" z Andrijem Chływniukiem z grupy Boombox . Oryginalne wideo zostało nakręcone na początku rosyjskiej inwazji w 2022 r. - Chływniuk zaśpiewał "Czerwoną kalinę" na placu Sofijskim w Kijowie ubrany w wojskowy uniform, z karabinem w ręku.

Ze względu na duże zainteresowanie, The Kiffness wyruszył w trasę po całym świecie. Występy jesienią 2022 r. w Niemczech zostały wyprzedane. Teraz producent ogłosił szczegóły kolejnej trasy - 17 września pojawi się w Proximie w Warszawie.

Bilety są dostępne w cenie od 99 zł do 129 zł.



Wideo Ukrainian Folk Song 🇺🇦 ARMY REMIX | Andriy Khlyvnyuk x The Kiffness

