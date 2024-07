Steven Wilson (znany m.in. jako lider grupy Porcupine Tree) powróci z solowymi występami w pełnym składzie od 2018 r., kiedy to w ramach promocji płyty "To The Bone" (2017) dał 145 koncertów w 30 krajach.

Steven Wilson powraca na dwa koncerty do Polski

"Jestem podekscytowany możliwością ogłoszenia trasy koncertowej w 2025 r., mojej pierwszej od 7 lat. 'The Overview Tour' będzie doświadczeniem audiowizualnym opartym na nowym wydawnictwie o tym samym tytule - albumie o tematyce kosmicznej, na którym znajdą się tylko dwa bardzo długie utwory. Po raz pierwszy zagram także muzykę z 'The Harmony Codex', a także kompozycje ze wszystkich moich poprzednich płyt. Jestem niesamowicie szczęśliwy, że znów będę mógł występować z moim inspirującym zespołem. Mamy dużo czasu do nadrobienia. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę Was podczas tych - mam nadzieję - niesamowitych koncertów!" - opowiada Brytyjczyk.

Wspomniany "The Harmony Codex" to siódmy album, który pojawił się pod koniec września 2023 r. "Nieskończenie fascynujący, nieskończenie odkrywczy i nieskończenie piękny" - tak wytwórnia zapowiadała ten materiał. Z kolei premierę "The Overview" wyznaczono na początek 2025 r.

W ramach trasy "The Overview Tour" Wilson powróci na dwa koncerty do Polski. Występy odbędą się 4 czerwca 2025 r. w Warszawie (COS Torwar) i 5 czerwca 2025 r. w Gliwicach (PreZero Arena). Sprzedaż ogólnodostępna biletów rozpocznie się 28 czerwca o godzinie 10:00.

Brytyjczyk nazywany jest "artystą, który odnosi największe sukcesy spośród wszystkich brytyjskich muzyków, o których nigdy nie słyszeliście" ("Daily Telegraph"), "królem prog rocka" ("Guardian") czy "niezależna gwiazdą pop" ("Uncut"). Na koncie ma liczne nagrody, a swoim nazwiskiem podpisał ponad 50 płyt; jest też cenionym autorem remiksów klasycznych albumów (m.in. King Crimson, Jethro Tull, Yes, Marillion, Rush, Black Sabbath, Kiss).