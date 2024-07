Tournée pod szyldem "O Father, O Satan, O Svmmer" rusza 11 lipca i potrwa do 18 sierpnia, obejmując największe letnie metalowe festiwale w Europie. Gościem specjalnym trasy będzie Testament , kalifornijska legenda thrash metalu. Behemoth zahaczy też o Polskę - jedyny koncert w naszym kraju odbędzie się 21 lipca na Letniej Scenie Progresji w Warszawie.

Na niektórych koncertach u boku ekipy dowodzonej przez Nergala pojawią się też inne zespoły, czyli niderlandzki Pestilence , amerykańskie grupy Uada, Imperial Triumphant i Unto Others oraz portugalska Gaerea , którą zobaczymy w Warszawie.

"Z wielkim żalem muszę was poinformować, że z powodów zdrowotnych Inferno został zmuszony do pozostania w domu. Nas na bębnach wzmocni Jon Rice. Życzcie Inferno szybkiego powrotu do zdrowia i trzymajcie kciuki za Jona, żeby przeszedł samego siebie i sprawił, byśmy zabrzmieli tak potężnie jak się da" - poinformował lider pomorskiej formacji.