Nick Mason: Koncert w Polsce z muzyką Pink Floyd

27 lipca na kortach Legii w Warszawie odbędzie się pierwsza edycja Summer Fog Festival, której gwiazdą będzie Nick Mason's Saucerful of Secrets, grupa powołana przez Nicka Masona, perkusistę Pink Floyd.

Nick Mason przyjedzie do Polski /Steve Thorne/Redferns /Getty Images

Nazwa nowej formacji jest nieprzypadkowa - "A Saucerful of Secrets" to tytuł drugiej płyty Pink Floyd, wydanej w czerwcu 1968 r.

Reklama

50 lat później perkusista Nick Mason do współpracy zaprosił gitarzystę Gary'ego Kempa (Spandau Ballet), basistę Guya Pratta (wieloletni współpracownik Pink Floyd i Davida Gilmoura), gitarzystę Lee Harrisa (eks-The Blockheads) i grającego na klawiszach producenta Doma Bekena.

Mason nie ukrywał, że "A Sauceful of Secrets" to jego ulubiona płyta w dorobku Pink Floyd. To właśnie nagrania z lat 1967-72, w tym także z albumu "The Piper at the Gates of Dawn", znajdą się w koncertowym repertuarze Saucerful of Secrets.

"Niewiele jest zespołów tak ważnych kulturowo jak Pink Floyd. Są jednym z najlepiej sprzedających się muzycznych artystów wszech czasów, a Nick Mason jest założycielem i jedynym stałym członkiem grupy występującym na wszystkich płytach i koncertach" - czytamy.

Wideo Pink Floyd: Wystawa dotarła do Rzymu (Associated Press/x-news)

Podczas Summer Fog Festival zagrają też inni wykonawcy - zagraniczne gwiazdy i przedstawiciele polskiej sceny, z naciskiem na młode zespoły.

Wideo Nick Mason - Fearless/Obscured by Clounds/Arnold Layne - Berlin 2018

"Summer Fog Festival to przede wszystkim autentyczna żywa muzyka i artyści, którzy zabiorą Cię w Himalaje sztuki, jaką trudno uświadczyć w dzisiejszych czasach. Idea festiwalu jest wielowymiarowa. Wiemy, że muzyka to przede wszystkim emocje zatem zadbaliśmy o odpowiednią selekcję zespołów, które uświetnią pierwszą edycję festiwalu swoją nieszablonową ekspresją. Pragniemy również pokazać, że prawdziwy Rock and roll z całym dobrodziejstwem inwentarza nadal ma się świetnie. Wierzymy, że zabawa będzie świetna i będziecie w niej uczestniczyć z pełnym zaangażowaniem, bo przecież ona jest dla Was!" - informują organizatorzy.