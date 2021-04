Mystic Festival przełożony na 2022 r. Udział Judas Priest potwierdzony [NOWE DATY, MIEJSCE, BILETY]

Organizatorzy Mystic Festivalu przekazali informację o ponownym przełożeniu imprezy - powodem oczywiście pandemia koronawirusa. Główną gwiazdą będzie Judas Priest, a dodatkową atrakcją będzie Warm Up Day.

Na czele Judas Priest stoi Rob Halford

Pierwotnie Mystic Festivalu miał się odbyć w dniach 10-11 czerwca 2020 r. na terenach Muzeum Lotnictwa w Krakowie w formule open air. Organizatorzy zapowiadali 30 wykonawców na trzech scenach.

Z powodu pandemii koronawirusa całość została przełożona na 2021 r. (2-4 czerwca), z udziałem dwukrotnie większej liczby wykonawców. Zmienić się miała także miejscówka - na teren Stoczni Gdańskiej. Organizatorzy długo zapewniali, że będą starali się utrzymać ten termin, jednak teraz przekazali najnowszy komunikat o kolejnej zmianie terminu, tym razem na 2022 r. (2-4 czerwca).

"Drodzy przyjaciele, zdaniem specjalistów jesteśmy w najtrudniejszym miejscu pandemii, ale najciemniej jest przed świtem. Jesteśmy przekonani, że jeszcze w tym roku spotkamy się na koncertach, jednak nie możemy ryzykować organizacji takiego przedsięwzięcia, jakim jest Mystic Festival, dopóki nie będziemy w stu procentach pewni, że zarówno fani, jak i artyści będą w pełni bezpieczni. Robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, by się udało, ale raz jeszcze prosimy o cierpliwość i zaufanie - musimy przełożyć Mystic Festival na rok 2022 i mamy nadzieję, że wszyscy dotrwamy do tego czasu w dobrym zdrowiu" - czytamy.

Swój udział w roli headlinera potwierdziła grupa Judas Priest, która zgodnie z planem zaprezentuje jubileuszowy program z okazji półwiecza na scenie.

Niemal cały program Mystic Festival 2021 zostanie powtórzony w 2022 roku - organizatorzy obecnie dogrywają szczegóły.

Dodatkowo 1 czerwca odbędzie się Warm Up Day, kiedy na uczestników czekać będą specjalne koncerty i inne atrakcje. Liczba miejsc na Warm Up Day będzie ściśle ograniczona. Skład i szczegóły poznamy niebawem.

Posiadacze karnetów na rok 2020 i 2021 będą mogli wziąć udział w Warm Up Day bez dodatkowych opłat. Te wejściówki zachowują ważność w 2022 roku i stają się karnetem 4-dniowym. Dotyczy to również posiadaczy upgrade'ów biletów jednodniowych do karnetów.

Ściśle ograniczona pula karnetów 4-dniowych (zawierających Warm Up Day) będzie dostępna w specjalnej cenie 479 zł tylko do 23 grudnia 2021 lub do wyczerpania miejsc. Bilety jednodniowe można upgrade'ować do 4-dniowego karnetu w specjalnej cenie 200 zł tylko do 23 grudnia lub do wyczerpania miejsc na Warm Up Day.

Judas Priest w obecnym wydaniu koncertowym to: Rob Halford (wokal), Ian Hill (bas), Scott Travis (perkusja) oraz gitarzyści Richie Faulkner (w 2011 r. zastąpił K.K. Downinga) i Andy Sneap, współproducent ostatniej płyty "Firepower". Ten ostatni w lutym 2018 roku zmienił Glenna Tiptona, u którego zdiagnozowano chorobę Parkinsona.