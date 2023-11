Przyszłoroczny Mystic Festival odbędzie się w dniach 5-8 czerwca 2024 r. na terenie Stoczni Gdańskiej. Na razie organizatorzy ujawnili, że wśród wykonawców pojawią się Bruce Dickinson, Orange Goblin, Suffocation, Lord Of The Lost, Thy Art Is Murder, Asphyx, Satyricon, Accept, Life Of Agony, ITHACA, Sanguisugabogg, Black Gold, Humanity's Last Breath, Biohazard , Leprous, High On Fire, Endseeker, Graveyard, Mysticum, Lamp of Murmuur, Wayfarer, Furia, Chelsea Wolfe, Ghostkid i Vio-lence.

Znamy już również dwóch headlinerów - to brytyjska grupa Bring Me The Horizon oraz Machine Head z USA (z polskim gitarzystą Wacławem "Voggiem" Kiełtyką, liderem Decapitated).

Do składu przyszłorocznej edycji dołączyli właśnie Body Count, Sodom (weterani thrash metalu z Niemiec), Crystal Lake (metalcore'owi wizjonerzy z Japonii) oraz LIK (death metal ze Szwecji).

Body Count to bezkompromisowa ekipa dowodzona przez rapera Ice-T. Amerykańska formacja od początku lat 90. łączy rapcore z metalem, a najgłośniej zrobiło się o niej za sprawą budzącego ogromne kontrowersje utworu "Cop Killer". Dorobek grupy zamyka siódmy album "Carnivore" (2020). Pochodzący z tej płyty numer "Burn Rush" zdobył nagrodę Grammy.

Trzech muzyków oryginalnego składu już nie żyje - przyczyną śmierci gitarzysty D-Roca (2004) był chłoniak, perkusista Beatmaster V w 1996 r. zmarł na białaczkę, a basista Mooseman zginął w ulicznej strzelaninie (2001). Obecnie u boku Ice-T występują odpowiedzialny za większość muzyki Ernie C (gitara), Juan Garcia znany jako Juan of the Dead (gitara), Vincent Price (bas), Will Dorsey Jr. (perkusja) oraz śpiewający w chórkach Sean E Sean (także sampler, klawisze, skrecze) i Little Ice (syn lidera ze związku z Darlene Ortiz).

Muzycy zapowiedzieli, że pracują nad nowym materiałem "Merciless". Na razie nie jest znana data premiery tego wydawnictwa.

Od 2002 r. Ice-T jest mężem modelki i celebrytki Nicole "Coco" Austin. W 2015 r. para doczekała się córki Chanel Nicole Marrow.



Mystic Festival to dziś jedna z największych metalowych imprez w Europie, której pierwsza edycja odbyła się w 1999 roku. Pod tym szyldem wystąpiły już w Polsce największe gwiazdy metalu i okolic, m.in. Iron Maiden, Judas Priest, Slayer, King Diamond, Slipknot, Nightwish i Celtic Frost.

Bilety na przyszłoroczną edycję Mystic Festival są już dostępne w przedsprzedaży w cenie 749 zł (czterodniowy karnet Early Bird) i 1299 zł (czterodniowy karnet VIP).

