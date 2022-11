Mystic Festival 2023: Testament i inni. Nowe ogłoszenia

Przypomnijmy, że gwiazdami Mystic Festival 2023 będą szwedzki Ghost i francuska formacji Gojira. Wśród zaproszonych zespołów znaleźli się także Phil Campbell and the Bastard Sons (Motörhead set), Moonspell, Perturbator, Sleep Token, Unleashed, Soen, Behemoth, Voivod, Carpathian Forest, Heriot, Meshuggah, Exodus, Alcest i Lucifer.

Skład przyszłorocznej edycji Mystic Festival wzbogaciły teraz cztery kolejne formacje.

W Stoczni Gdańskiej zaprezentują się Testament (amerykańska klasyka thrash metalu), Watain (black metal ze Szwecji), Primitive Man (doom metal, USA) oraz Lord Of The Lost (gothic/industrial metal, Niemcy).

Obecnie w składzie Testament figurują: Chuck Billy (wokal), Eric Peterson (gitara), Alex Skolnick (gitara), Steve Di Gorgio (bas) i były perkusista Slayera Dave Lombardo, który powrócił do zespołu w tym roku (wcześniej występował w latach 1998-99, nagrał z grupą płytę "The Gathering").



Przypomnijmy, że w sprzedaży są już 4-dniowe karnety Early Birds (639 zł), 4-dniowe karnety Early Birds VIP (899 zł) oraz dodatkowo nocleg w Mystic Camp (z parkingami dla aut osobowych i kamperów).

