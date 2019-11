Mystic Festival 2020: Gojira dołącza do składu [DATY, MIEJSCE, BILETY]

Francuska grupa Gojira wystąpi drugiego dnia Mystic Festival 2020 - 11 czerwca.

Gojira powraca do Polski na Mystic Festival 2020 /Tim Mosenfelder /Getty Images

Po bardzo dobrze przyjętym powrocie w czerwcu 2019 r., kolejna odsłona Mystic Festival odbędzie się w dniach 10 i 11 czerwca 2020 r. na terenie krakowskiego Muzeum Lotnictwa i po raz pierwszy przybierze formę imprezy open air. Na trzech festiwalowych scenach wystąpi łącznie aż 30 artystów.

Mystic Festival 2019 - zdjęcia fanów

Pierwszą ogłoszoną gwiazdą jest Judas Priest. Legendarna brytyjska formacja szykuje na najbliższy sezon specjalny program, który najlepiej podsumuje pięć dekad na pierwszej linii metalowego frontu.

Dotychczas ogłoszone zespoły to jeszcze Mercyful Fate, Nightwish, Accept, Heilung, Mgła, Obituary, Beast In Black, Vader i Infected Rain.

Teraz do tego zestawu dołącza Gojira, która połączyła death metal, groove metal i prog metal.

Francuzi mają u nas wielu fanów, którym odwdzięczają się częstymi koncertami. Po raz ostatni metalowy kwartet gościł w naszym kraju w sierpniu 2018 r., gdy był jedną z gwiazd Pol'and'Rock Festival w Kostrzynie nad Odrą.



Gojira na Pol'and'Rock Festival - Kostrzyn nad Odrą, 2 sierpnia 2018 r.

Zespół tworzą bracia Duplantier - wokalista i gitarzysta Joe oraz perkusista Mario, wspierani przez gitarzystę Christiana Andreu i basistę Jean-Michela Labadie.



DZIEŃ PIERWSZY (10 czerwca 2020):

Judas Priest

Mercyful Fate

Heilung

Mgła

Obituary "Slowly We Rot"

Infected Rain



DZIEŃ DRUGI (11 CZERWCA 2020):

Nightwish

Gojira

Accept

Beast in Black

Vader "De Profundis".

Mystic Festival 2019 - publiczność (dzień drugi)

Ceny karnetów dwudniowych i daty zmian:

Early Bird - 459 zł do 16 grudnia lub do wyczerpania puli

Regular Sale - 479 zł do 15 maja lub do wyczerpania puli

Last Minute Sale - 499 zł do 9 czerwca.

Bilety jednodniowe:

259 zł - w puli Early Bird (do 16 grudnia lub do wyczerpania puli)

279 zł - w puli Regular Sale (do 15 maja lub do wyczerpania puli)

299 zł - w puli Last Minute Sale (do 9 czerwca)

319 zł - podczas trwania festiwalu.