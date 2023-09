Powstała w 1988 r. formacja Mr. Big wydała w sumie dziewięć studyjnych płyt. Największą popularnością cieszyła się "Lean Into It" (1991) z przebojem "To Be With You", który spędził trzy tygodnie na szczycie listy "Billboardu". Zespół cieszył się największym uznaniem w Japonii - to właśnie tam odbyły się pierwsze koncerty po reaktywacji. Amerykańska formacja często podawana jest jako przykład zwrotu "Big in Japan", czyli wykonawcy cieszącego się wyjątkową popularnością w tym kraju, przy znacznie mniejszym zainteresowaniu w innych częściach świata.



Kwartet tworzyli Eric Martin (wokal), Paul Gilbert (gitara), Billy Sheehan (bas) i Pat Torpey (perkusja). W 1999 r. Gilberta zastąpił Ritchie Kotzen, były muzyk Poison. Trzy lata później po tarciach wewnętrznych muzycy zdecydowali się zakończyć działalność.

W 2009 r. doszło do reaktywacji w oryginalnym składzie. Z powodów zdrowotnych (choroba Parkinsona) na koncertach miejsce Torpeya zajął Matt Starr, pracujący z gitarzystą Ace'em Frehleyem z Kiss. Choroba poważnie utrudniła mu prace nad ostatnim albumem "Defying Gravity" (2017) - nie dał rady zarejestrować wszystkich swoich partii (pracował z automatem perkusyjnym). W studiu część obowiązków przejął właśnie wspomniany Starr.

7 lutego 2018 r. w wieku 64 lat zmarł Pat Torpey, a jego koledzy (z wsparciem przyjaciół - pojawili się m.in. Ritchie Kotzen, Jeff Scott Soto, Matt Sorum znany z Guns N' Roses, Gregg Bissonette) oddali mu hołd na specjalnym koncercie w Kalifornii.



W marcu tego roku ogłoszono, że nowym perkusistą został Nick D'Virgilio, który grał między innymi z Big Big Train, Spock's Beard i Genesis.

To właśnie w tym składzie kwartet po raz pierwszy wystąpi w Polsce. 11 kwietnia 2024 r. zagra w klubie Progresja w Warszawie. Koncert w stolicy odbędzie się w ramach pożegnalnej trasy "The Big Finish". Sprzedaż biletów rusza 8 września.