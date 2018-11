​Morcheeba przyjedzie do Polski w 2019 r. na trzy koncerty [DATY, MIEJSCA, BILETY]

Zespół Morcheeba w 2019 roku przyjedzie do Polski na trzy koncerty. Grupa wystąpi w Warszawie, Gdańsku i Krakowie.

Morcheeba wraca /materiały prasowe

Morcheeba to legenda brytyjskiego trip hopu. Zespół powstał w połowie lat 90. i wydał dotychczas dziewięć studyjnych albumów, które sprzedały się w nakładzie ponad 10 milionów egzemplarzy. Twórcy hitów takich, jak "The Sea", Otherwise" czy "Rome Wasn't Built In A Day" zagrają w Warszawie, Gdańsku i Krakowie.

Obecnie trzon Morcheeby stanowią Skye Edawrds i Ross Godfrey, którzy też stworzyli zespół wraz z Paulem Godfreyem w 1995 roku.

Brytyjczycy przyjadą do Polski promować swój najnowszy, dziewiąty album "Blaze Away", który został wydany po pięcioletniej przerwie. Płyta zadziwia świeżością i zręcznością, z jaką Skye i Ross poruszają się między muzycznymi gatunkami. Po ponad dwóch dekadach na scenie Morcheeba nie musi nic udowadniać, tworząc muzykę bez schematów i ograniczeń. "Blaze Away" emanuje artystyczną wolnością i swobodą. Na płycie pojawiają się także tacy goście, jak Roots Manuva, Benjamin Biolay, czy Amanda Zamolo.

Morcheeba 27 lutego wystąpi w Warszawie (klub Progresja), 28 lutego w Gdańsku (B90) i 1 marca w Krakowie (Kwadrat).