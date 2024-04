Koncerty grupy Cynic w Polsce odbędą się w Warszawie (Hydrozagadka, 10 sierpnia) i Poznaniu (2Progi, 11 sierpnia). Bilety trafiły już do sprzedaży.



Założony pod koniec lat 80. w Miami Cynic od samego początku trzyma się progresywnego kierunku. Już za sprawą swojego mistrzowskiego debiutu "Focus" z 1993 zespół wspiął się na wyżyny progresywnego death metalu, ale czy mogło być inaczej, skoro jego założyciele, Paul Masvidal oraz Sean Reinert, maczali palce przy nagraniach "Human" legendarnego Death?

Formacja rozpadła się rok później i powróciła w 2006 roku, a na następnych swoich płytach - "Traced in Air" (2008), "Kindly Bent To Free Us (2014) oraz ostatnim jak dotąd "Ascension Codes" z 2021, położyła większy nacisk na dopieszczone, wirtuozerskie melodie.

"Jeśli cenicie sobie połamane kompozycje, to wiecie, że tych koncertów nie możecie przegapić!" - zachęcają organizatorzy.

Cynic po zmianach powraca do Polski na dwa koncerty

Przypomnijmy, że po rozejściu się dróg Seana Reinerta (perkusja) i Paula Masvidala (gitara, wokal), od 2015 roku status aktywności Cynic pozostawał kwestią sporną. Perkusista przekonywał, że zespół ponownie się rozpadł z powodu różnic na tle artystycznym i osobistym, z kolei Masvidal zaprzeczał tym twierdzeniom, uważając że grupa będzie funkcjonować.

W 2020 r. na przestrzeni niespełna 12 miesięcy na fanów spadły dwie tragedie - w styczniu w wieku 48 lat zmarł Sean Reinert, a w grudniu - wieloletni basista Sean Malone.

Obecnie u boku Masvidala występują Matt Lynch (perkusja), Max Phelps (gitara, wokal) i Brandon Giffin (bas).