Metalmania 2020: Mayhem, Candlemass i At The Gates na start [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Poznaliśmy pierwsze szczegóły wracającej po dwuletniej przerwie do rozpiski koncertowej Metalmanii. Festiwal - po raz pierwszy w formule open air (na otwartej przestrzeni) - został przeniesiony z Katowic do Warszawy.

25. edycja Metalmanii odbędzie się 29 sierpnia 2020 r.

Teraz wiadomo, że festiwal został przeniesiony z katowickiego Spodka na Letnią Scenę Progresji do Warszawy.

Podczas imprezy zaprezentuje się czołówka światowej i polskiej sceny metalowej, nie zabraknie również dodatkowych atrakcji dla fanów metalu.

Organizatorzy ogłosili właśnie pierwszych wykonawców nowej edycji. Są to Mayhem (Norwegia) oraz Szwedzi z Candlemass i At the Gates.



Mayhem cieszy się już statusem kultowej grupy, na metalowej scenie Norwedzy działają już od 35 lat, a ich debiut "De Mysteriis Dom Sathanas" (1994) przez wielu uznawany jest za jedną z najważniejszych płyt w historii black metalu. 25 października ukaże się szósty album - "Daemon".

Candlemass to nazwa, która może być synonimem epickiego doom metalu. Ta szwedzka grupa założona została w 1984 roku i ma w swojej dyskografii 12 albumów studyjnych, z czego ostatni, "The Door to Doom" ukazał się w lutym tego roku i był powrotem po siedmioletniej przerwie w nagrywaniu pełnowymiarowych płyt. Na "The Door to Doom" w składzie pojawił się ponownie pierwszy wokalista grupy - Johan Längqvist.

W utworze "Astorolus - The Great Octopus" gitarowe solo zagrał Tony Iommi, legendarny "bóg riffu" z Black Sabbath.



Szwedzi z At The Gates to prekursorzy melodyjnego death metalu. Do Polski przyjadą w ramach trasy, na której świętować będą 25-lecie wydania płyty "Slaughter of the Soul". To największy komercyjny sukces w karierze zespołu, jednocześnie przez krytyków uznawany za ich najlepsze dzieło.

Poprzednia edycja odbyła się 7 kwietnia 2018 r. w katowickim Spodku. Na dwóch scenach zaprezentowała się czołówka zagranicznej i polskiej sceny metalowej. Gwiazdami byli m.in. Emperor, Napalm Death, Asphyx, Destroyer 666, Kat & Roman Kostrzewski, Mekong Delta, Blaze Of Perdition, Alastor i Anima Damnata.

Metalmania 2020 rozpocznie się o godz. 13:00. Godzinę wcześniej zostaną otwarte bramy.

Bilety w cenie 180 zł trafiły już do sprzedaży.