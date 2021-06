Metal Hammer Festival przełożony na 2022 r. Deftones potwierdzony jako główna gwiazda [NOWA DATA, MIEJSCE, BILETY]

13 lipca 2022 r. to nowa data przełożonego z powodu pandemii koronawirusa Metal Hammmer Festival. Gwiazdą imprezy w katowickim Spodku będzie amerykański zespół Deftones.

Chino Moreno (Deftones) w akcji /Jim Bennett/FilmMagic /Getty Images

Pierwotnie wracający po trzyletniej przerwie Metal Hammer Festival miał się odbyć 4 czerwca 2020 r. w Spodku w Katowicach.

Pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany m.in. wielu organizatorom koncertów. Imprezę przeniesiono na 26 czerwca 2021 r., ale właśnie poinformowano, że festiwal odbędzie się 13 lipca 2022 r. Miejsce pozostaje bez zmian - Spodek w Katowicach.

Headlinerem pozostanie amerykańska grupa Deftones. Na scenie zaprezentują się również grupa Therapy? z Irlandii Północnej oraz brytyjska wokalistka i multiinstrumentalistka A.A. Williams.

Wszystkie bilety zakupione na festiwal, który miał odbyć się w czerwcu tego roku oraz w pierwotnym terminie w 2020 roku, zachowują swoją ważność na nową datę imprezy w 2022 roku. Osoby, które z różnych przyczyn będą chciały zwrócić bilet na to wydarzenie, będą mogły to uczynić w punktach, w których taki bilet zakupiły.

Formacja Deftones powstała w 1988 r. w Sacramento, a założona została przez trójkę przyjaciół z jednego liceum: Chino Moreno, Abe'a Cunninghama i Stephena Carpentera, skład wkrótce na stałe uzupełnił basista Chi Cheng, a w 1999 roku oficjalnie szeregi grupy zasilił DJ i klawiszowiec Frank Delgado.

Od 2008 r. za Chenga występuje Sergio Vega. Pierwszy basista został poważnie poszkodowany w wypadku samochodowym - muzyk przez dłuższy czas był w śpiączce. Później lekarze przekazywali, że był w stanie "półświadomości". Cheng zmarł ostatecznie 13 kwietnia 2013 r. w wieku 42 lat.

Zespół zadebiutował w 1995 roku płytą "Adrenaline", jednak prawdziwy sukces przyszedł wraz z trzecim albumem "White Pony" (2000). Ta płyta przyniosła m.in. przeboje "Change (In The House Of Flies)" i nagrodzony Grammmy "Elite".

Dyskografię grupy zamyka album "Ohms" z września 2020 r. Natomiast z okazji dwudziestolecia albumu "White Pony" grupa przygotowała reedycję tej płyty oraz specjalną jej wersję na LP zatytułowaną "Black Stallion" z nowymi remiksami utworów z "White Pony".

To będzie dziewiąta edycja Metal Hammer Festival. Podczas poprzedniej edycji w 2016 r. główną gwiazdą był Marilyn Manson.

We wcześniejszych latach na scenie pojawili się m.in. Tool, Korn, Judas Priest, Megadeth, Bruce Dickinson, Opeth, Morbid Angel oraz polskie gwiazdy ciężkiego brzmienia - Acid Drinkers, Hunter czy Vader.

Ceny biletów w przedsprzedaży/w dniu koncertu:

Loża - 400/420 zł

Sektory czerwone H, J - 300/320 zł

Sektory czerwone + sektory niebieskie do X rzędu - 260/280 zł

Sektory niebieskie od XI rzędu - 199/219 zł

Płyta - 220/240 zł.

