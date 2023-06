Ostatecznie 22 września pojawi się album zatytułowany po prostu "Matteo". Do tej pory poznaliśmy utwory "Solo" (ponad 6,6 mln odsłon), "Close", "Dimmi" (z hiszpańską wersją "Dime"), "Tu Luz Quedó" (duet z Sebastianem Yatrą zaśpiewany w trzech wersjach językowych), "Tempo" oraz "I Miss You Amore" (dodatkowo Sukriti Kakar, Prakriti Kakar, Amaal Mallik).

Matteo Bocelli ogłosił start przedsprzedaży swojego debiutu i zapowiedział premierę teledysku "For You".



Równocześnie ujawnił daty koncertów w ramach trasy "A Night With Matteo". W jej ramach 25-latek wystąpi w na trzech koncertach w Polsce.

11.10 - Kraków, ICE

14.10 - Warszawa, COS Torwar

16.10 - Wrocław, Hala Stulecia.

Przedsprzedaż biletów na koncerty rusza wraz z przedsprzedażą debiutanckiego albumu 8 czerwca o godzinie 10:00 dla zarejestrowanych użytkowników Bilet Serwis. 9 czerwca o godzinie 10:00 wystartuje sprzedaż ogólna.

Kim jest Matteo Bocelli?

Przyszedł na świat w październiku 1997 roku, jako drugi syn Andrei Bocelliego i jego ówczesnej żony Enrici Cenzatti. Matteo ma starszego o dwa lata brata Amosa oraz 9-letnią przyrodnią siostrę Victorię, który jest owocem miłości Andrei i jego drugiej żony Veronici Berti.

Przygodę z muzyką zaczął w wieku sześciu lat. To właśnie wtedy, za namową sławnego taty, rozpoczął naukę gry na fortepianie. Nie była to jednak miłość od pierwszego dźwięku. Początkowo Matteo buntował się przeciwko lekcjom śpiewu i fortepianu. Dopiero po latach muzyka stała się jego pasją i drogą, którą postanowił kroczyć.



"Musiało minąć wiele lat, żebym docenił muzykę i to, co robię. Już się nie buntuję. Jestem gotowy na podporządkowanie życia muzyce" - mówił Matteo Bocelli w jednym z wywiadów.



W 2015 roku Matteo Bocelli zaczął studia w Conservatorio Boccherini we włoskim mieści Lucca. Debiutował na scenie wśród Leo Nucciego i Summi Jo'a śpiewając Verdiego w rzymskim Koloseum w swoim ojczystym języku. Wystąpił także jako tenor w Teatro del Silenzio - amfiteatrze położony w Lajatico, rodzinnym mieście Andrei Bocellego.

Międzynarodowy rozgłos zyskał w 2018 roku za sprawą utworu "Fall On Me", który zaśpiewał w duecie z ojcem. Utwór pojawił się na albumie Andrei "Si" i znalazł się na ścieżce dźwiękowej filmu "Dziadek do orzechów. Cztery królestwa".