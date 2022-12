"Jazmines" to album na styku - kultur, pokoleń i gatunków muzyki. Część tekstów na płytę powstawało w czasie pandemii, kiedy Marita przebywała w Niemczech. Nastrój i wrażliwość poszczególnych piosenek kształtowały kobiety, które artystka spotkała na miejscu i z którymi się zaprzyjaźniła. W tym multikulturowym otoczeniu poznawała historie dziewczyn z Zimbabwe, dla których wyjazd z kraju na studia nie jest sytuacją oczywistą czy przypatrywała się relacji ukraińskiej i rosyjskiej matki, które wspierały się przy wychowywaniu dzieci.

Reklama

Sam tytuł albumu - "Jazmines" - odnosi się do obrazu z peruwiańskiego utworu, w którym dumna, silna kobieta z podniesioną głową przemierza ulice bogatej dzielnicy Limy. Na jej głowie widać pasma siwych włosów i to one są tytułowym "jaśminem", który podkreśla jej pewność siebie.

Wideo youtube

Marita Albán Juárez Quartet tworzy polsko-peruwiańskie rodzeństwo - Marita i jej brat José Manuel - wraz z Dominikiem Wanią i Andrzejem Święsem. Album "Jazmines" jest ich wspólnym dziełem, a do jego nagrania wybrali warszawski Jassmine. Artystka mówi, że ten klub to jej spełnienie marzeń. Świetnie nagłośniona sala i klimat, którego nie oddadzą nawet najlepsze zdjęcia. W Jassmine nie tylko występuje na scenie, ale również bywa w nim regularnie jako widzka.

Klub Jassmine otworzyli w 2020 roku Adam Tarasiuk i Grzegorz Dworakowski. Założeniem nowego koncertowego miejsca jest komfort przeżywania muzyki. Za sprawą starannie przygotowanej przestrzeni i dedykowanemu systemowi nagłośnieniowemu każdy z uczestników organizowanych tu wydarzeń ma zapewnioną najwyższą jakość dźwięku. Klimat tworzy kameralna, estetyczna przestrzeń, która przenosi nas mentalnie do klubów w Nowym Jorku czy Londynie.

Wideo youtube

Jeśli chodzi o repertuar - usłyszymy tu wszystko, co najbardziej ekscytujące i świeże w muzyce jazzowej, ale i luźno czerpiącej z jazzu. Wystąpili tu już m.in. Raul Midón, Ambrose Akinmusire, Courtney Pine, Keyon Harrold, Azymuth, Brian Jackson, Antonio Sánchez & Bad Hombre. Kuba Więcek regularnie organizuje tutaj cykl Jazz Cats, podczas którego gra jam session w nowojorskim stylu. "Jazmines" Marita Albán Juárez Quartet to już drugi album zarejestrowany w przestrzeni Jassmine. Wcześniej powstało tu wydawnictwo "Kwiatostan" zespołu Błoto.

Wydany w limitowanym nakładzie album "Jazmines" dostępny będzie do nabycia w klubie Jassmine w dniu koncertu, 16 grudnia. W sprzedaży są jeszcze bilety na wydarzenie, również w pakiecie z winylem.

Czytaj też: