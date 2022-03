Dzięki ich surowemu, energetycznemu brzmieniu Maneskin przywrócili rock'n'roll na szczyty światowych list przebojów. Victoria (bas), Damiano (wokal), Thomas (gitara) i Ethan (perkusja) zaczynali wspólną działalność w 2015 roku, grając na ulicach Rzymu.



Kilka lat później podbijają świat jako jeden z najpopularniejszych rockowych zespołów nowego pokolenia. W tym roku formacja wygrała Eurowizję kawałkiem "Zitti E Buoni", co poskutkowało ogromnym skokiem sprzedaży ich muzyki, a w zaledwie kilka tygodni później mogli pochwalić się złotem oraz platyną w kilkunastu krajach.



Ich drugi album "Teatro d'ira - Vol. I" miał premierę 19 marca 2021 roku, a w lipcu ukazało się wideo do "I Wanna Be Your Slave", które niemal natychmiast stało się numerem 1 na YouTube we Włoszech oraz uplasowało się w Top 20 najpopularniejszych klipów muzycznych na świecie. W ostatnich miesiącach Måneskin pobił szereg rekordów, stając się między innymi pierwszym włoskim zespołem, który w tym samym czasie umieścił dwa kawałki ("Beggin'" i "I Wanna Be Your Slave") w Top 10 w UK.



15 lutego zespół miał zagrać dla fanów w Polsce, w styczniu ogłosili jednak, że zmuszeni są odwołać przyjazd. "Jesteśmy zmuszeni przełożyć całą trasę 2022 Tour w Europie i ArenasTour we Włoszech z powodu sytuacji COVID-19" - powiedzieli w opublikowanym nagraniu.



"Jest nam niezmiernie przykro. Dużo pracowaliśmy przy tej trasie i wszystko było już gotowe, ale, niestety, w ostatnich dniach dotarły do nas niedobre informacje na temat miejsc, w których mają odbywać się koncerty. Nie możemy zagwarantować, że wszystkie koncerty się odbędą, bo każdy kraj ma swoje własne zasady, a my oczywiście musimy się ich trzymać. Musimy organizować nasze koncerty w sposób całkowicie bezpieczny dla wszystkich" - wyjaśnili muzycy.

Teraz podali nowe daty koncertów. Zespół wystąpi na Open'er Festival 29 czerwca, jednak ci, którzy nastawiali się na ich solowy koncert, będą musieli uzbroić się w cierpliwość, ponieważ koncert na warszawskim Torwarze został przełożony na 12 maja 2023 roku.

"Chcielibyśmy również podziękować Wam za wyrozumiałość w tym długim okresie, kiedy to wszystko było przygotowywane. Wiemy, że cierpliwie czekaliście na to ogłoszenie i jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim naszym ukochanym fanom za waszą miłość, wsparcie i zrozumienie. Tęskniliśmy za Wami i za występami, i nie możemy się doczekać, żeby znów dla Was zagrać!" - napisali.

"Oczywiście, bardzo trudno jest ogłaszać koncerty w czasie, gdy na Ukrainie trwa straszna wojna i cierpią niewinni ludzie. Jesteśmy zdruzgotani losem Ukraińców i solidaryzujemy się z nimi. Ze względu na decyzje ludzi u władzy, które mają wpływ na życie tak wielu niewinnych ludzi, nie będziemy organizować naszych koncertów w Rosji. Wszyscy musimy razem walczyć o pokój, teraz i zawsze" - dodali.