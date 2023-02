Wielkimi krokami zbliża się premiera kolejnego solowego albumu Macieja Balcara, pt. "PLUS". To kolejne, siódme już wydawnictwo artysty, który poza głównym nurtem, jakim jest śpiewanie w formacji Dżem, realizuje się w swoim solowym projekcie. Od lat towarzyszą mu też nietuzinkowi muzycy, z którymi oprócz nagrywania płyt, raz do roku, podczas ferii zimowych, wyrusza w prawie trzytygodniową, pełną muzycznych przygód trasę koncertową.

9 lutego rozpoczyna się trasa koncertowa Balcara i właśnie podczas "PLUS LIVE 23" premierę będzie miał album PLUS. Na płycie znajdzie się 10 utworów, w których koncepcja piosenki autorskiej wzbogacona jest wytrawnymi elementami rocka, bluesa, oraz folku. Podczas koncertów zostanie zaprezentowany nowy album, ale nie zabraknie również najważniejszych utworów z płyt poprzednich.

Reklama

Wideo youtube

W dyskografii Macieja Balcara znajdują się krążki: "Czarno" (1998), "Ogień i Woda" (2010), "Ruletka" (2015), "Znaki" (2017), "Struś" (2019) oraz album koncertowy "Live Trax 12" (2012).

Na scenie wokaliście towarzyszyć będą: Jan Gałach (skrzypce elektryczne, mandolina); Krzysztof FLIPPER Krupa (instrumenty perkusyjne); Maciej Mąka (gitary elektryczne); Piotr QUENTIN Wojtanowski (gitary basowe).

Trasa potrwa do 25 lutego 2023 roku. Koncert w Krakowie odbędzie się w 12 lutego w Klubie Gwarek (ul. Reymonta 17). Bilety na wydarzenie są jeszcze dostępne.