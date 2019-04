Machine Gun Kelly: Jedyny koncert w Polsce w 2019 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Amerykański raper Machine Gun Kelly, znamy ostatnio z roli Tommy'ego Lee w głośnym filmie Netflixa "The Dirt" o grupie Mötley Crüe, 11 września wystąpi w klubie Progresja w Warszawie.

Machine Gun Kelly wystąpi w Polsce / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic /Getty Images

Koncert w Warszawie odbędzie się w ramach międzynarodowej trasy "Hotel Diablo World Tour", na której będzie promować swój nadchodzący materiał.



Bilety trafią do sprzedaży w piątek 5 kwietnia o godz. 10. Osoby poniżej 16. roku życia, mogą wziąć udział w koncercie z podpisaną zgodą, poniżej 13. roku życia wyłącznie z pełnoletnim opiekunem.

Machine Gun Kelly niedługo po dwudziestych urodzinach, stał się jedną z największych gwiazd amerykańskiego hip hopu. Wszystkie jego albumy - "Lace Up" (2012), "General Admission" (2015) i "Bloom" (2017) - trafiły do pierwszej dziesiątki Billboardu.

Do największych przebojów rapera należą utwory "Wild Boy", "Till I Die", "Bad Things" (z Camilą Cabello), "Trap Paris" czy "Rap Devil" (diss na Eminema).

Colson Baker (to prawdziwe nazwisko Amerykanina) jest także aktorem - w dorobku ma role w takich filmach, jak m.in. "Beyond the Lights", "Nerve", "Viral", "The Land", "Bird Box" i "The Dirt", przygotowanej przez Netflix ekranizacji biografii grupy Mötley Crüe. W tym ostatnim filmie raper wcielił się w rolę perkusisty Tommy'ego Lee.