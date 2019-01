Los Lobos na Festiwalu Legend Rocka. Pierwszy koncert w Polsce w 2019 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

1 sierpnia na 13. Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotty wystąpi znana z przeboju "La Bamba" grupa Los Lobos. Będzie to pierwszy polski koncert tej formacji.

Na czele Los Lobos stoi David Hidalgo /Scott Dudelson /Getty Images

13. edycja Festiwalu Legend Rocka odbędzie się w Dolinie Charlotty w Strzelinku (pomiędzy Słupskiem a Ustką).

Wcześniej ogłoszono koncerty Johna Fogerty'ego z grupy Creedence Clearwater Revival (29 czerwca), Amerykanów z Foreigner (17 lipca) i brytyjskiego zespołu Status Quo (27 lipca).

1 sierpnia w Dolinie Charlotty zaprezentuje się grupa Los Lobos (po polsku: Wilki). Zespół został założony w 1973 roku we wschodnim Los Angeles.

W dorobku mają kilkanaście studyjnych płyt. Ostatnia z nich to "Gates of Gold" z 2015 r.

Największy rozgłos ekipie dowodzonej przez Davida Hidalgo (wokal, gitara) przyniosło wykonanie tytułowej piosenki Ritchiego Valensa z poświęconemu mu filmu "La Bamba" z 1987 roku.

W 2015 r. grupa łącząca rock'n'rolla z muzyką meksykańską zdobyła nominację do Rockandrollowego Salonu Sław.



Gwiazdami ubiegłorocznej edycji Festiwalu Legend Rocka byli Billy Idol, Bryan Ferry, Alan Parsons Live Project i The Waterboys.

W poprzednich latach w Dolinie Charlotty występowali m.in. Robert Plant, Santana, ZZ Top, Bob Dylan, Patti Smith, Korn, Ian Anderson (Jethro Tull), Deep Purple, Whitesnake, Mike & The Mechanics, Alice Cooper, John Mayall, Paul Rodgers, Marillion, ARW, Uriah Heep, Thin Lizzy, Robbie Krieger i Ray Manzarek (The Doors), Saxon, UFO, Fish, Colosseum, Alvin Lee (eks-Ten Years After), Jack Bruce (Cream), Suzi Quatro, Arthur Brown, Eric Burdon, Procol Harum, Wishbone Ash, The Yardbirds, Slade, T.Rex, Budgie, Sweet, Nazareth, Ten Years After i Bonnie Tyler.