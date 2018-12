Lisa Gerrard i The Mystery of the Bulgarian Voices: Koncert w Polsce w 2019 r. [MIEJSCE, BILETY]

11 czerwca 2019 r. w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu w ramach Ethno Jazz Festival wystąpi legendarny bułgarski chór The Mystery of the Bulgarian Voices wraz ze współzałożycielką Dead Can Dance Lisą Gerrard.

Lisa Gerrard i The Mystery of the Bulgarian Voices wystąpią we Wrocławiu /materiały prasowe

Chór The Mystery of the Bulgarian Voices, znany też jako Le Mystère des Voix Bulgares, powstał w 1952 roku jako Kobiecy Chór Telewizji Bułgarskiej. W latach 60. XX wieku odkrył go podróżujący po Bałkanach szwajcarski producent Marcel Cellier i po wielu latach doprowadził do wydania pierwszej płyty zespołu. W 1975 ukazał się niepozorny album "Le Mystère des Voix Bulgares". Nikt nie podejrzewał, że dzięki temu wydawnictwu dekadę później Bułgarki zyskają ogólnoświatową sławę.

Peter Murphy z Bauhausu puścił tę płytę Ivo Watts-Russelowi, szefowi legendarnej wytwórni 4AD. Zachwycony Russel natychmiast wypuścił reedycję i doprowadził do wydania kolejnych. Album "Le Mystère des Voix Bulgares, Volume 2" zdobył w 1989 nagrodę Grammy. Fenomen pieśniarek to rezultat połączenia ponadtysiącletniej bułgarskiej sztuki wokalnej z nowoczesnymi brzmieniami i wielowarstwowymi kompozycjami. Ich umiejętności doceniła Kate Bush, która z trzema spośród nich nagrała płyty "The Sensual World" i "The Red Shoes".



Lisy Gerrard polskiej publiczności przedstawiać nie trzeba. Współzałożycielka duetu Dead Can Dance słynie z równie pięknego, co oryginalnego wokalu, inspirowanego muzyką dawną, chorałami gregoriańskimi i szeroko pojmowaną world music. Dead Can Dance powstał w 1981 roku, trzy lata później wydał w wytwórni 4AD swoją debiutancką płytę, ale prawdziwą sławę przyniosły mu nagrane w latach 1985-1988 albumy "Spleen and Ideal", “Within the Realm of a Dying Sun" I “The Serpent's Egg". Lisa była również jednym z filarów supergrupy This Mortal Coil.

W 1995 roku artystka rozpoczęła karierę solową. Nagrała ciepło przyjęty album "The Mirror Pool", potwierdzający jej potężne możliwości wokalne, współpracowała z Klausem Schulze z Tangerine Dream i pisała muzykę do filmów. Skomponowana wraz z Hansem Zimmerem ścieżka dźwiękowa do "Gladiatora" zdobyła nominację do Oscara.



W projekcie "BooCheeMish" uczestniczy również Skiller, bułgarski mistrz świata w beatboxingu z 2012 roku. Aleksandar Deyanov unika hiphopowych inspiracji, traktując beatbox jako sztukę wokalną i sięgając do różnorodnych tradycji muzycznych. Występował między innymi z Shaggym, Stereo MCs i Transglobal Underground. Skład uzupełniają perkusjonista David Kuckhermann i orkiestra smyczkowa.



Koncert "BooCheeMish" będzie podzielony na trzy części. W pierwszej z nich wystąpią pieśniarki z The Mystery Of The Bulgarian Voices w tradycyjnym repertuarze, wspomagane przez Skillera, w drugiej Lisa Gerrard wykona swoje utwory w towarzystwie chórzystek i Skillera, a w trzeciej zaprezentowane zostaną kompozycje przygotowane specjalnie na tę okazję i wykonane a cappella przez chór i Lisę Gerrard. Będą niespodzianki, partie solowe, improwizacje i nieustające zderzenia pozornie nieprzystających do siebie muzycznych tradycji, które dzieli ponad tysiąc lat.



Bilety: 200 zł - I miejsca, 150 zł - II miejsca.