Lipiec pełen koncertów! Kto przyjedzie na występ do Polski?

Od stadionowych pewniaków, po kameralne odkrycia. Każdy znajdzie coś dla siebie.



Harry Styles, PGE Narodowy Warszawa, 2 lipca

Harry Styles powraca do Polski. Rok po jego fantastycznym występie w Krakowie fani będą mogli spotkać się ze swoim ulubieńcem na Stadionie Narodowym w Warszawie. Koncert odbędzie się w ramach trasy "Love On Tour" i z pewnością nie zabraknie hitów z całej kariery artysty. "Watermelon Sugar", "Adore You" czy "Sign of the Times" to tylko niektóre z przebojów, które zgromadzona publiczność będzie miała okazję zaśpiewać z Harrym. Ostatni album wokalisty "Harry’s House" został wydany w maju 2022 roku i wskoczył na szczyty list przebojów w całej Europie.

Monster Magnet, Progresja Warszawa, 6 lipca

Trochę czasu minęło od największego sukcesu wydawniczego Monster Magnet, jakim był album "Powertrip" z 1998 roku. Tymczasem Dave Wyndorf i jego projekt co jakiś czas powraca, dostarczając solidnej porcji gitarowych riffów. Ostatni album amerykańskich rockmanów - "Better Dystopia" - ukazał się dwa lata temu. Monster Magnet tego lata przemierza całą Europę, aby wreszcie dotrzeć do naszego kraju. Podczas koncertu możecie się spodziewać energetycznego "Negasonic Teenage Warhead" czy kultowego "Space Lord".

Dope Lemon, Palladium Warszawa, 7 lipca

Prawie każdy zna przebój duetu Angus & Julia Stone "Big Jet Plane". Ten genialny przebój zawładnął radiowymi playlistami na całym świecie 13 lat temu. Od tego czasu muzyczne rodzeństwo udanie kontynuuje swoje kariery w solowych projektach.

Dope Lemon to sceniczne alter ego Angusa Stone'a. Ma na swoim koncie już trzy płyty wydane pod tym szyldem. Ostatnia - "Rose Pink Cadillac" - była jedną z najlepiej sprzedających się płyt ubiegłego roku w jego rodzinnej Australii. Muzyka Dope Lemon to połączenie elektroniki z psychodelicznym popem, a wszystko podszyte nutą ironii i żartu. Muzyk zaprezentuje nagrania z nadchodzącego albumu "Kimosabé".

Ben Howard, Letnia Scena Progresji Warszawa, 12 lipca

Jeśli zakochaliście się w przeboju "Only Love" pochodzącym z debiutanckiej płyty Bena Howarda "Every Kingdom", to z pewnością przez lata towarzyszycie mu w jego muzycznej drodze. Artysta jest jednym z najpopularniejszych brytyjskich songwriterów, co udowadnia, wydając kolejne doskonale przyjmowane krążki. Właśnie ukazał się najnowszy "Is It?", którym muzyk powraca na sceny, po przejściu dwóch udarów niedokrwiennych w ubiegłym roku. Benowi towarzyszyć będzie obdarzona pięknym głosem Lael Neale, która wydała w tym roku płytę "Star Eaters Delight".

Zucchero, Tauron Arena Kraków, 13 lipca

"Senza Una Donna" czy "Baila Morena" te dwa tytuły powodują, że niektórzy przypominają sobie piaskowy głos Zucchero. Jego europejska kariera rozbłysnęła w latach 90.. Ten jeden z najpopularniejszych włoskich muzyków powraca do naszego kraju. Jego występ odbędzie się w ramach Zucchero Sugar Fornaciari World Wild Tour. Szykuje się doskonały muzyczny wieczór, pełen ballad, wzruszeń i rockowych przebojów.

Tash Sultana, Letnia Scena Progresji Warszawa, 15 lipca

Muzyka Tash Sultany to połączenie genialnego głosu i niesamowitej techniki gitarowej. Swój pierwszy instrument dostali w wieku trzech lat i od tego czasu Sultana stali się mistrzem w tej dziedzinie. Jeśli dorzucimy do tego talent w tworzeniu pięknych, przejmujących piosenek to na nadchodzący koncert Tash Sultana nie trzeba nikogo namawiać. Ich ostatni album ukazał się dwa lata temu i przyniósł sporą porcję przebojów, z "Pretty Lady" czy "Greed" na czele.

P!NK, PGE Narodowy Warszawa, 16 lipca

Na ten koncert wielu czeka z niecierpliwością. Charyzmatyczna gwiazda powraca do Polski po czterech latach w ramach trasy "P!NK's Summer Carnival 2023". Dziesiątki przebojów, mocny wokal, sceniczna energia - to wszystko sprawia, że koncerty artystki pozostają w pamięci na długo. Jej najnowszy krążek "TRUSTFALL" w dniu premiery pokrył się złotem w Ameryce i Europie. Czy cały Narodowy znów będzie różowy? Wszystko wskazuje na to, że tak.

Sting, Tauron Arena Kraków, 20 lipca

Jeden z najczęściej występujących w Polsce muzyków znów odwiedzi nasz kraj. Genialny basista i wokalista zagra w ramach trasy "My Songs". Będziemy mogli usłyszeć wszystkie najlepsze kompozycje Stinga w nowych opracowaniach od "Shape of my Heart" po "Message In A Bottle".

Morcheeba, A2 Wrocław, 21 lipca

Nie od razu Wrocław zbudowano, czyli jak mówią Anglicy "Rome Wasn't Built in a Day". Ten przebój grupy Morcheeba od 23 lat pojawia się w stacjach radiowych i jest przykładem doskonałej siły oddziaływania muzyki, jaką tworzy elektroniczny duet. Niesamowity głos Skye Edwards i talent produkcyjny Rossa Godfreya to od lat sposób na sukces brytyjskiego zespołu. Morcheeba na koncercie promować będzie swój ostatni album "Blackest Blue", ale z pewnością nie zabraknie starszych kompozycji.

Rammstein, Stadion Śląski Chorzów, 30 i 31 lipca

Niemiecka, błyszcząca światłem i tryskająca ogniem, koncertowa maszyna zagra w Polsce dwa koncerty. Muzycy promują wydany w ubiegłym roku i doskonale przyjęty album "Zeit", ale podczas koncertu nie zabraknie starszych przebojów. Z pewnością usłyszymy "Radio", "Du hast" czy "Ohne dich". Grupie towarzyszyć będzie francuski duet ABÉLARD, który tworzą dwie uznane na całym świecie pianistki koncertowe: Héloïse Hervouët i Emilie Aridon-Kociołek. W tym roku ukazał się ich album "Rammstein on Piano".