Lenny Kravitz: Koncert w Polsce w 2020 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

15 czerwca 2020 r. w Arenie Gliwice zaśpiewa Lenny Kravitz. Amerykański gwiazdor wystąpi w ramach trasy "Here to Love".

Lenny Kravitz powraca do Polski /Axelle/Bauer-Griffin/WireImage /Getty Images

Lenny Kravitz w ostatnim czasie regularnie odwiedza Polskę - ostatni koncert w naszym kraju odbył się 8 maja 2019 r. w Atlas Arenie w Łodzi. W sumie występował u nas już siedmiokrotnie.



Bilety w regularnej sprzedaży dostępne od piątku 18 października od godz. 10:00 na LiveNation.pl.

Przedsprzedaż Citi Handlowy rozpoczyna się w środę 16 października o godz. 12:00 i zakończy się 18 października o godz. 09:00.

Koncert w Arenie Gliwice w ramach trasy "Here to Love" związany jest z promocją wydanej we wrześniu 2018 r. płyty "Raise Vibration".

Z tego albumu pochodzą single "It's Enough", "Low", "5 More Days 'Til Summer" i "Johnny Cash".



Lenny Kravitz w Łodzi (8 maja 2019 r.) 1 / 27 Lenny Kravitz w Łodzi Źródło: Show The Show Autor: Ewelina Wójcik udostępnij

Clip Lenny Kravitz Low

