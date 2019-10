La Bouche w Polsce: Gwiazda eurodance'u na 20-lecie klubu Dekada [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Pamiętana z przebojów "Be My Lover", "Sweet Dreams (Ola Ola E)" i "You Won't Forget Me" grupa La Bouche będzie gwiazdą z okazji 20-lecia klubu Dekada w Warszawie. Impreza odbędzie się w przyszły piątek 18 października.

La Bouche to obecnie Sophie Cairo i Lane McCray /Tristar Media /Getty Images

Grupę La Bouche założyli we Frankfurcie w 1994 r. producenci Farian Farian (stał za sukcesami Boney M, Mili Vanilli i No Mercy), Ulli Brenner i Amir Saraf.

Do współpracy wybrali pochodzących z USA wokalistkę Melanie Thornton i rapera Lane'a McCraya.

Wkrótce zespół podbił europejskie dyskoteki swoimi przebojami. Debiutancka płyta formacji "Sweet Dreams" ukazała się w 1995 roku i zawierała takie numeru jak "Be My Lover", "I Love to Love" i "Sweet Dreams (Ola ola e)".



Clip La Bouche Be My Lover

Zespół osiągnął błyskawiczny sukces, a debiutancki krążek pokrył się złotem m.in. w Niemczech, Szwajcarii i Francji.

Clip La Bouche Sweet dreams

Thornton nagrała jeszcze jeden album z La Bouche. Trzy lata później światło dzienne ujrzała płyta "S.O.S.", która jednak nie mogła mierzyć się z popularnością debiutanckiego wydawnictwa.

W 2000 r. drogi członków wokalistki i zespołu rozeszły się. Amerykanka zapragnęła robić karierę solową, a w La Bouche zastąpiła ją Natascha Wright. Thornton zginęła w listopadzie 2001 r. w katastrofie samolotu w pobliżu Zurychu.

Kolejną wokalistką La Bouche była mająca nigeryjsko-szwedzkie korzenie Kayo Shekoni. Od 2015 r. za mikrofonem stoi pochodząca z Węgier Sophie Cairo.

Clip La Bouche Night After Night

Główną atrakcją imprezy z okazji 20-lecia Dekady będzie występ La Bouche. Klubowymi parkietami zawładnie aż czterech rezydentów, którzy przygotują zabawę w nieśmiertelnym klimacie lat 90.



Wstęp:

- Karta Klubowa: wstęp free

- Zaproszenia: wstęp free

- Bilety: Panie 20 zł, Panowie 25 zł

- między 3:00 a 4:00 wstęp free

Śniadanie > 05:00.