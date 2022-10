Historia Krakowskich Zaduszek Jazzowych sięga roku 1954, kiedy to w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 52 przy ulicy Królowej Jadwigi w Krakowie odbyła się pierwsza edycja tego cyklu. Wtedy też po raz pierwszy wybrzmiał hymn Zaduszek - "Swanee River".

Hasłem tegorocznej 67. edycji jest "...let's JAZZ the world!". Pod koniec października do Krakowa zjadą znakomici muzycy, a krakowskie miejsca kultury ponownie przesiąkną dźwiękami jazzu.

Zeszłoroczne Krakowskie Zaduszki Jazzowe w nowej odsłonie wizualnej gościły na krakowskich scenach 55 muzyków, których posłuchać przyszło ponad 2800 osób. Dla porządku należałoby doliczyć do tego cztery noce z jam sessions, koncerty towarzyszące i streaming internetowy. Organizatorzy powrócili też do wręczania Złotej Gwiazdy Helikonu - legendarnej nagrody przyznawanej wybitnym osobowościom związanym z rozwojem jazzu w Polsce i na świecie (w edycji 2021 nagrodę tę otrzymali pośmiertnie Jarosław Śmietana oraz George Wein), a także nawiązali współpracę z najstarszym festiwalem jazzowym na świecie - Newport Jazz Festival.

Krakowskie Zaduszki Jazzowe 2022 - kto wystąpi?

Tegoroczna edycja to tradycyjnie już cztery koncerty główne organizowane w ważnych dla Krakowa miejscach. Pierwszego dnia (26 października), w ramach Ogrodów Jazzu, w Małopolskim Ogrodzie Sztuki wystąpią: laureat wielu nagród i prestiżowych festiwali Paweł Kaczmarczyk Trio oraz Agnieszka Derlak, która wystąpi w siedmioosobowym zespole. Ta absolwentka Berklee College of Music w Bostonie i Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, zdobywczyni wielu nagród, m.in. Fryderyka, zyskała szerokie uznanie zarówno wśród jazzowej publiczności, jak i krytyków - w kraju i za granicą. Derlak koncertuje w USA, Meksyku, Panamie, Niemczech, Grecji, Wielkiej Brytanii, Turcji, Włoszech, Hiszpanii i Mołdawii.

27 października festiwal przenosi się do Nowohuckiego Centrum Kultury, gdzie wystąpią dwie legendy polskiego jazzu: Ewa Bem (nazywana Pierwszą Damą Polskiego Jazzu w tym roku świętuje swój jubileusz pracy artystycznej) oraz Stanisław Soyka Kwitnet.

Stanisław Soyka: Nie hałasujemy

Koncert Judith Hill w Klubie Studio (28 października) będzie niewątpliwie najgorętszym punktem Krakowskich Zaduszek. Wokalistka, a także autorka piosenek, aranżerka i pianistka, zdobywczyni Grammy, gwiazda wielu festiwali (nie tylko jazzowych) na wielkie sceny wkroczyła w chórkach Michaela Jacksona, Roda Stewarta, Eltona Johna, Anastacii, Robbiego Williamsa, nagrywała też z Prince'em. W czwartej edycji amerykańskiego programu "The Voice" znalazła się w gronie 48 najlepszych uczestników - podopieczna Adama Levine'a odpadła na etapie playoffów.

Wideo