Koncert odbędzie się w krakowskim klubie Kwadrat. Start przewidziano na godzinę 18. Wstęp na wydarzenie jest wolny, warunkiem uczestnictwa jest wsparcie zbiórki pieniężnej - całość zostanie przekazana na pomoc Ukrainie.

Na scenie pojawi się Decapitated, Pudelsi, Chupacabras i Ornette. Wydarzenie poprowadzi Marek Rusinek.

Decapitated

Po niedawnym wydaniu docenionej przez krytyków kolekcji wczesnych demówek "The First Damned", które ukazały się nakładem Nuclear Blast Records, grupa Decapitated planuje pierwsze koncerty na rok 2022. Trasa celebrująca 25-lecie zespołu odwiedzi Wielką Brytanię i Irlandię, a muzykom na scenie towarzyszyć będą amerykański Signs of the Swarm i angielski zespół Harbinger.

Zespół również potwierdza pierwsze festiwale na nadchodzący rok, m. in. Hellfest, Metaldays i Ressurection Festival. Decapitated ogłosił także, że na wiosnę można spodziewać się ich nowego albumu. Zespół zapowiedział, że podczas koncertu "Kraków dla Ukrainy" zagra przedpremierowo jeden utwór z nadchodzącej płyty.

Pudelsi

Zespół Pudelsi powstał w 1985 roku w Krakowie. Podstawowy skład stanowili muzycy związani z zespołem DÜPĄ pod kierownictwem Andrzeja "Pudla" Bieniasza, który po samobójczej śmierci lidera zespołu DÜPĄ - Piotra Marka postanowił kontynuować dzieło wraz z kolegami pod nazwą Pudelsi. W pierwszym składzie oprócz Pudla pojawiły się takie znakomitości jak: Franz Dreadhunter, Andrzej Potoczek, Maciej Kowalik, Maciej Biedrzycki, Paweł Mąciwoda oraz wokalista David Rocks.

W 1987 zespół przystąpił do rejestracji swojej pierwszej płyty "Bela Pupa" z Korą (Maanam) i Maciejem Maleńczukiem. W 2005 roku Maciej Maleńczuk wybrał karierę solową, a nowym wokalistą w zespole został Szymon Goldberg, z którym zostały wydane dwie płyty: "Zen" (2006) i "Madame Castro" (2008). W 2010 roku grupa ponownie zmieniła wokalistę i nowym frontmanem został Piotr Foreman.

W 2017 ukazał się "Über Alles", pierwszy album z Piotrem Foremanem, a w 2019 - "Psychosymfoniko", koncertowy album nagrany z towarzyszeniem Orkiestry im. Adama Wrońskiego pod dyr. Mieczysława Smydy. W grudniu 2020 roku wyszła EP-ka "Akustikoascetiko" z ostatnimi nagraniami zarejestrowanymi przed chorobą Andrzeja Bieniasza, który 20 stycznia 2021 roku przegrał nierówną walkę z rakiem.

Clip Pudelsi Piosenka o Krakowie (feat. Kwartet Galicyjski)

Chupacabras

Chupacabras to punkrockowy zespół pochodzący z Krakowa, założony w 2003 roku. Pierwszy album, zatytułowany po prostu "Chupacabras", został wydany w 2006 roku. 3 sierpnia 2007 grupa wystąpiła na Przystanku Woodstock w Kostrzynie nad Odrą.

Wideo Chupacabras - Dlatego, że mnie nie chcesz

Ornette

Grzegorz "Ornette" Stępień w latach 1996-1999 twórczo współpracował z czołówką polskiej sceny rockowej, jazzowej i popowej. Od 2002 roku związany z legendą polskiej sceny muzycznej - Oddziałem Zamkniętym.



Wykorzystując swoje doświadczenie w roku 2013 rozpoczął pracę nad swoją debiutancką autorską płytą pod szyldem Ornette. Płyta ukazała się w listopadzie 2015 roku i nosi tytuł "Twarzą w twarz". Obecnie zespół promuje płytę w klubach w Polsce i za granicą oraz pracuje nad teledyskami i singlami, które będą zapowiedzią kolejnej płyty. Na koncertach program autorski przeplatany jest przebojami gigantów polskiej sceny rockowej, w nowatorskich aranżacjach Ornette.

Clip Ornette Nie Zapomnę