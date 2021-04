Koncert "Serdeczna Matko, opiekunko ludzi" w Polsacie. Kto wystąpi? [PROGRAM, TRANSMISJA]

3 maja w Polsacie zaprezentowany zostanie koncert "Serdeczna Matko, opiekunko ludzi". Wydarzenie zostanie zorganizowane na Jasnej Górze w Częstochowie z okazji święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

Data i miejsce koncertu nie są przypadkowe - 3 maja kościół katolicki w Polsce obchodzi ważne święto, które wyraża wiarę narodu w szczególną opiekę bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Maryi.

To nawiązanie również do ważnych wydarzeń z historii Polski: ślubów króla Jana Kazimierza - powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja, czy też wybuchu III Powstania Śląskiego w 1921 roku, którego efektem było przyłączenie Górnego Śląska do Polski.

Koncert "Serdeczna Matko, opiekunko ludzi" będzie podziękowaniem Maryi za opiekę podczas trudnego czasu izolacji i walki z koronawirusem, a także prośbą o dalszą opiekę w czasach pandemii.

Na scenie wystąpią gwiazdy, które deklarują swoje przywiązanie do wiary i tradycji: Stanisława Celińska, Andrzej Lampert, Krzysztof Cugowski, Arka Noego, Kapela Sebastiana Karpiela-Bułecki, Pectus, Eleni i Cleo.

Artystom będzie towarzyszyć Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny. Kierownikiem muzycznym koncertu jest Marcin Pospieszalski - wybitny kompozytor, muzyk od dzieciństwa związany z Jasną Górą, mieszkaniec Częstochowy.

Transmisja koncertu 3 maja o godz. 20:00 w Polsacie.