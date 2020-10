Koncert papieski w Wadowicach dla 300 osób. Kto wystąpi na scenie? [TRANSMISJA, PROGRAM]

"To wydarzenie religijne" - podkreślają organizatorzy niedzielnego (18 października) koncertu w Wadowicach, który będzie kulminacją świętowania 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II.

Jedną z gwiazd papieskiego koncertu w Wadowicach będzie Halina Mlynkova /Tadeusz Wypych / Reporter

W koncercie wystąpią m.in. Halina Mlynkova, Katarzyna Moś, Piotr Cugowski, Łukasz Zagrobelny, Mateusz Ziółko, Maciej Miecznikowski, Janusz Radek, Golec uOrkiestra, Arka Noego, Mała Armia Janosika, Sargis Davtyan, a także najbardziej znana w Europie śpiewająca zakonnica - s. Cristina Scuccia. Koncert poprowadzi Artur Żmijewski.

Wydarzenie zainauguruje w niedzielę o godz. 16.45 nabożeństwo dziękczynne za życie i pontyfikat Jana Pawła II. Koncert rozpocznie się o godz. 17.30.



"Wydarzenie, ze względu na sytuację epidemiczną, odbędzie się z mocno ograniczonym udziałem publiczności, ale będzie transmitowane na żywo w programie 1. Telewizji Polskiej, która je organizuje wspólnie z wadowicką parafią Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, magistratem i Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II. Bezdyskusyjnie, bezpieczeństwo jest najważniejsze i prosimy tutaj o zrozumienie" - powiedziała Małgorzata Targosz-Storch, która jest szefową wydziału promocji urzędu miejskiego w Wadowicach.

Uroczystość odbędzie się z zachowaniem obowiązujących zaleceń i rygorów związanych z pandemią COVID-19. "Na teren wydarzenia będą wpuszczane jedynie osoby z zaproszeniami i wypełnionymi oświadczeniami dotyczącymi wirusa SARS-CoV-2. Każdy musi mieć obowiązkowo zasłonięte usta i nos. Prosimy nie gromadzić się poza strefą imprezy. Zachęcamy do oglądania transmisji" - zaznaczyła urzędniczka.

Od soboty (17 października) Wadowice znalazły się w strefie czerwonej - w przypadku wydarzeń kulturalnych oznacza to do 25% publiczności. Z kolei podczas wydarzeń religijnych na 7 m kwadratowych może przebywać maksymalnie jedna osoba.

Pierwotnie koncert papieski miał się odbyć w maju - wówczas wydarzenie zostało odwołane z powodu pandemii koronawirusa. Obecnie w Polsce potwierdzono prawie 150 tys. zakażeń (zmarło ponad 3300 osób). W czwartek (15 października) padł dobowy rekord zakażeń - ponad 8000 przypadków.



Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. W Wadowicach mieszkał do matury. Po jej zdaniu wyjechał do Krakowa. Miasto rodzinne zawsze było mu bliskie i często je wspominał. Jako papież Jan Paweł II odwiedził je trzykrotnie. W marcu 2005 r., gdy krótko przed śmiercią przebywał w klinice Gemelli, wypowiedział publicznie ostatnie zdanie po polsku, które brzmiało: "Witam Wadowice". Zwrócił się wówczas do pielgrzymów z rodzinnego miasta, którzy go odwiedzili.