Justyna Steczkowska wystąpi z synem Leonem przy akompaniamencie Stasia, Michał Wiśniewski zaśpiewa z dwiema córkami: Etiennette i Vivienne, Artur Gadowski z córką Zuzanną, Robert Gawliński z dwoma synami (Beniamin i Emanuel towarzyszą mu w grupie Wilki) oraz Danzel z córkami.

W Skierniewicach pojawią się też razem Grzegorz i Patrycja Markowscy. Kilkoro artystów zaprosi do wspólnego śpiewania najbliższych: Sara James - tatę, Stanisław Soyka - braci.

W repertuarze koncertu nie zabraknie przebojów z repertuaru gwiazd np. "Pump it up" (Danzel), "Barcelona" (Pectus), "Dmuchawce, latawce, wiatr" (Urszula), a także słynnych evergreenów muzyki filmowej: "Moon River", "Pszczółka Maja" czy "Szczęśliwego Nowego Jorku".

Koncert Fundacji Polsat poprowadzą Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna i Robert Janowski, zwycięzca programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Dzięki nim usłyszymy także krótkie historie z dzieciństwa muzyków, dowiemy się jak istotną rolę w ich życiu i karierze stanowili najbliżsi.

Wybór miejsca wydarzenia jak zawsze nie jest przypadkowy.

"Jesteśmy w Skierniewicach z powodu przeprowadzonego remontu Oddziału Dziecięcego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Rocznie szpital hospitalizuje blisko tysiąc dzieci od okresu noworodkowego do ukończenia 18. roku życia i jest to największy ośrodek medyczny pomiędzy Warszawą a Łodzią, więc to niezwykle istotna placówka a bardzo pilnie potrzebowała remontu. Gdy otrzymaliśmy prośbę o pomoc w jego przeprowadzeniu - nie mogliśmy odmówić" - podkreśla Prezes Fundacji Polsat Krystyna Aldridge-Holc.

Tego dnia zaplanowano wiele atrakcji dla dzieci, w tym aktywności edukacyjne na rynku oraz parku miejskim, m.in. Kosmiczny Dzień Dziecka ze Strefą Świadomych Emocji (spotkania z dziecięcym psychologiem), Drzewo Życia wręczane przez prezydenta miasta dla rocznych dzieci, a także akcję Czyste Zielone Miasta, czyli sprzątanie i sadzenie drzewek, zainicjowaną przez Stowarzyszenie Program Czysta Polska.

"Fundacja zawsze pomaga tym, którzy najbardziej tego potrzebują. W przypadku placówek medycznych jesteśmy tam, gdzie nasza służba zdrowia nie daje rady i trzeba ją wesprzeć. Podjęliśmy decyzję o przeprowadzaniu remontów w małych ojczyznach, w tym roku są to Skierniewice. To miasto 'Zakochane w pomaganiu', co odzwierciedlają działania pomocowe mieszkańców. Zaangażowaliśmy się w remont oddziału, w którym jedyna renowacja odbyła się 20 lat temu. Naszym zadaniem jest tworzenie dobrych warunków leczenia dzieci" - podsumowuje Przewodnicząca Rady Fundacji Polsat Małgorzata Nawrocka.

Fundacja Polsat to jedna z największych organizacji pozarządowych działających na terenie Polski, od blisko 26 lat kieruje swoją pomoc do chorych dzieci i ich rodziców. Do dziś objęła swoją pomocą prawie 41 tys. małych pacjentów i wsparła finansowo ponad 2600 szpitali i ośrodków medycznych oraz szkoły, przedszkola i ośrodki z pieczy zastępczej w całym kraju, które zostały wyremontowane lub wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny. W sumie na cele statutowe Fundacja przekazała dotąd prawie 270 milionów złotych.