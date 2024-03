Dotychczas poznawaliśmy głównie zagraniczne gwiazdy - w Czaplinku zagrają Amerykanie z metalcore'owej grupy Motionless in White ( zobacz! ), niemiecka formacja Electric Callboy ( posłuchaj! ), która łączy muzykę elektroniczną, pop i ciężkie, rockowe brzmienia, grający celtic-punk francuski zespół Celkilt, egzotyczny Myrath z Tunezji, Amerykanie z Less Than Jake, rodzinne trio z Meksyku - The Warning, legenda nowojorskiej sceny hardcore - Sick Of It All oraz wracająca po 15 latach na imprezę Jurka Owsiaka szwedzka grupa Clawfinger ( sprawdź! ).



Podczas Pol'and'Rock Festival zaprezentuje się także Kasia Kowalska.

Okazuje się, że to nie koniec atrakcji szczególnie dla weteranów imprezy. Kto jeszcze pojawi się podczas 30. edycji Pol'and'Rock Festival w Czaplinku?

Pol'and'Rock Festival 2024: Kiedy i gdzie odbędzie się dawny Woodstock? [DATA, MIEJSCE]

Część fanów przeciera oczy ze zdumienia, pytając czy znów mamy 2009 rok. Po 15 latach na darmowy festiwal (wówczas odbywający się pod nazwą Przystanek Woodstock) wraca bowiem nie tylko wspomniany Clawfinger, ale również niemiecka grupa Guano Apes, która w tym roku na Dużej Scenie zagra na zakończenie.

"Mega wspominam poprzedni koncert w mega ulewie", "No to trzeba deszczową pogodę zamówić", "Historia się powtarza", "Ale to będzie moc w tym roku" - czytamy w komentarzach.



Początki tej formacji sięgają 1996 r. Popularność przyniósł już debiutancki album "Proud Like A God" z utworami "Open Your Eyes" i "Loards Of The Boards". Na listy przebojów trafiła także przeróbka "Big In Japan" ich rodaków z popowego zespołu Alphaville.

W 2005 roku Guano Apes po zakończeniu trasu koncertowej ogłosili zakończenie kariery. Przyczyną rozpadu zespołu były narastające nieporozumienia na tle finansowym. Od tego czasu Dennis Poschwatta (perkusja) oraz G-Balla (tworzył remiksy dla zespołu), Stefan Ude (bas) i Henning Rumenapp (gitara) stworzyli nowy projekt pod nazwą TAMOTO, zaś wokalistka Sandra Nasic rozpoczęła karierę solową.

W 2009 roku doszło do reaktywacji Guano Apes. Dwa lata później ukazał się nowy album "Bel Air" - pierwszy premierowy materiał od "Walking On A Thin Line" z 2003 r. Ostatnim albumem jest "Offline" z 2014 r. promowany singlem "Close to the Sun". Trzy lata później z okazji 20-lecia premiery ukazała się rocznicowa wersja debiutanckiej płyty. "Proud Like A God XX" zawierał dodatkowo sześć utworów nagranych na nowo (w tym m.in. "Open Your Eyes" z gościnnym udziałem Danko Jonesa) oraz trzy covery, w tym m.in. "Lose Yourself" Eminema.



Pol'and'Rock Festival 2024: Flapjack na Małej Scenie

Założony na początku lat 90. zespół Flapjack ( posłuchaj! ) uznawany był za powiew nowości na polskiej scenie muzycznej, a ich debiutancki album "Ruthless Kick" był nominowany do Fryderyka w kategorii fonograficzny debiut roku.

Formacja łączyła różne odmiany ciężkiego grania - thrash metal, rapcore, hardcore i punk. Po debiucie ukazały się jeszcze płyty "Fairplay" (1996) i "Juicy Planet Earth" (1997), która przyniosła muzyczną zmianę na rzecz bardziej psychodelicznego grania, co mocno podzieliło fanów. W 2012 r. Flapjack wypuścił po 15-letniej przerwie nowy materiał - "Keep Your Heads Up" (w jego nagraniu nie wziął udział Robert "Litza" Friedrich, obecnie lider Luxtorpedy).

9 stycznia 2021 r. w wieku 45 lat zmarł wokalista Grzegorz "Guzik" Guziński. Guzik był też frontmanem trójmiejskiej formacji Homosapiens, z którą nagrał cztery albumy. Gościnnie wspierał m.in. zaprzyjaźnione grupy Illusion ( posłuchaj! ), Dynamind, NoNe, Funny Hippos i Dizel.

Ponad rok po śmierci Guzika jego przyjaciele postanowili powrócić na trzy koncerty pod szyldem "Tribute to Guzik" w niemal oryginalnym składzie. Obecnie Flapjack tworzą Robert "Litza" Friedrich (gitara), Maciej Jahnz (gitara; Orgasmatron), Maciej "Ślimak" Starosta (perkusista Acid Drinkers ), Michał "Mihau" Kaleciński (bas; Truism), Rafał "Hau" Mirocha (wokalista Dynamind) i Jakub "Kroto" Krotofil (wokalista Hope), których wspiera DJ Eprom.

- Okazało się, że jest mnóstwo ludzi, którzy na to czekali. Ojcowie z synami przychodzą na koncerty, łatwo ich odróżnić, nie tylko przez wiek, ale ojcowie znają słowa na poziomie refrenów, a te dzieci śpiewają od początku do końca. Widać, że inne pokolenie anglojęzyczne - opowiadał Litza w rozmowie z Interią.

Przy okazji prób do koncertów muzycy postanowili zarejestrować kilka utworów, które ostatecznie przerodziły się w nowy album "Sugar Free", który został wydany we wrześniu 2023 r. Płyta jest eklektycznym połączeniem muzyki metalowej, rap i hard-core, a koncerty przenoszą w czasy, gdy w klubach stage diving był czymś naturalnym.

W 2023 roku po raz drugi z rzędu Pol'and'Rock Festival odbył się w Czaplinku (lotnisko Broczyno) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, pomiędzy jeziorami Drawsko i Czaplino. Zgodnie z deklaracjami sprzed roku to właśnie tu zorganizowana zostanie jubileuszowa, 30. edycja.

To wtedy Jurek Owsiak ze swoją ekipą zaprosił uczestników za rok - festiwal odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia. Wielu uczestników liczy, że jubileusz będzie huczny. Według szacunkowych obliczeń ubiegłoroczna edycja przyciągnęła kilkaset tysięcy fanów.

Co działo się podczas Pol'and'Rock Festival 2023?

W ubiegłym roku w Czaplinku wystąpili m.in. amerykańskie zespoły Biohazard i Spin Doctors , francuski producent Carpenter Brut, Napalm Death (legenda sceny grindcore z Wielkiej Brytanii), brytyjskie formacje Apollo 440 i While She Sleeps , walijski zespół Bullet For My Valentine, pochodzący z Szwajcarii zespół Saint City Orchestra, francuski Rise of the Northstar, The Scratch (obwołany jednym z najodważniejszych irlandzkich debiutów ostatnich lat), Steve 'n' Seagulls, Australijczycy z The Rumjacks , ukraińska grupa Luiku oraz Epica - holenderska gwiazda symfonicznego metalu.

Polskimi gwiazdami byli Brodka , Krzysztof Zalewski , Marek Dyjak oraz grupy LemON , Proletaryat , Lady Pank , Golden Life , Włochaty , Transgresja oraz laureaci Złotego Bączka: Kwiat Jabłoni i Pull The Wire . Festiwal zakończył tradycyjnie Piotr Bukartyk wraz z uczestnikami warsztatów utworem "Z tylu chmur" .

W 2021 r. festiwal zorganizowany był na terenie byłego lotniska Makowice-Płoty (woj. zachodniopomorskie). Zgodnie z ówczesnymi obostrzeniami bawiło się wówczas 20 tys. osób.



Wcześniej (w latach 2004-2019) impreza odbywała się w Kostrzynie nad Odrą w woj. lubuskim. Z powodu pandemii koronawirusa w 2020 r. zorganizowano internetową odsłonę w warszawskim studiu pod szyldem Najpiękniejsza Domówka Świata. Poprzednie lokalizacje - jako Przystanek Woodstock - to Czymanowo nad Jeziorem Żarnowieckim (1995), Szczecin (1996) i Żary (1997-1999, 2001-2003). W 2000 r. odbył się Dziki Przystanek Woodstock w Lęborku (oficjalne wydarzenie zostało odwołane po protestach części mieszkańców miasteczka).