Katatonia z Sólstafir na koncercie w Polsce na początku 2022 roku [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Wraz z początkiem przyszłego roku Szwedzi z Katatonii połączą siły z islandzką grupą Sólstafir we wspólnej trasie, która będzie mieć swój przystanek w Warszawie.

Zespół Katatonia zagra koncert w Polsce /materiały prasowe

Reklama

Melancholijni Szwedzi i postmetalowi Islandczycy wyruszą w styczniu 2022 roku na wspólne wojaże pod szyldem "Twilight Burials Europe & UK Tour 2022".

Reklama

W ramach tego przedsięwzięcia, obejmującego ponad 30 koncertów, zobaczymy ich 25 stycznia 2022 roku w warszawskim klubie Stodoła.

Bilety na imprezę - organizowaną przez krakowską Knock Out Productions - trafią do sprzedaży w piątek, 16 kwietnia, i będą dostępne w cenach 129 / 159 zł (miejsca stojące) i 150 / 180 zł (miejsca siedzące).

Przypomnijmy, że ostatnim studyjnym albumem Katatonii pozostaje wydany w 2020 roku "City Burials". Pod koniec tego samego roku sztokholmski kwintet wypuścił jeszcze płytę koncertową "Dead Air".

"Endless Twilight Of Codependent Love" - to z kolei tytuł siódmego longplaya Sólstafir, który formacja z Reykjavíku opublikowała w listopadzie 2020 roku.

Teledysk "The Winter Of Our Passing" Katatonii możecie zobaczyć poniżej:

Clip Katatonia The Winter of our Passing

Sprawdźcie także wideoklip "Drýsill" Sólstafir: