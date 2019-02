Julio Iglesias: Jedyny koncert w Polsce [DATA, MIEJSCE, BILETY]

18 czerwca w hali COS Torwar w Warszawie wystąpi słynny hiszpański piosenkarz Julio Iglesias.

Julio Iglesias powraca do Polski /Europa Press /Getty Images

Miał zostać sportowcem, wypadek samochodowy sprawił, że poświęcił się muzyce. Kilka światowych tras koncertowych, ponad 300 milionów sprzedanych płyt, 80 albumów nagranych w kilkunastu językach, ponad 5 tysięcy (!) zagranych koncertów - to w skrócie dorobek artystyczny hiszpańskiego piosenkarza Julia Iglesiasa.

Reklama

Koncert w stolicy odbędzie się w ramach trasy z okazji 50-lecia scenicznej działalności wokalisty.

Do największych przebojów Iglesiasa należą m.in. "Amor... Amor... Amor" (posłuchaj!), "Bamboleo" (posłuchaj!), "Hey" (posłuchaj!), "My Love" (posłuchaj!), "Baila Morena", "Natalie", "When You Tell Me That You Love Me", "All Of You" i "To All The Girls I've Loved Before".

Clip Julio Iglesias Ni Te Tengo Ni Te Olvido

Pierwszy spektakularny sukces Julio Iglesias osiągnął w 1970 roku, kiedy w ciągu 30 dni odwiedził 41 miast, dając tyle samo koncertów. Jego publiczność można już liczyć w milionach, występował bowiem na największych arenach na świecie. Rekordowy pod tym względem jest chilijski Stadion Narodowy w Santiago, gdzie na koncert Hiszpana przybyło sto tysięcy osób. Do dzisiaj ta publiczność uznawana jest za jedną z największych, jaka zgromadziła się na arenie sportowej, by podziwiać muzyczne wydarzenie. Przed koncertem w Madison Square Garden w Nowym Jorku, i to u progu swojej kariery, sprzedał bilety w najkrótszym czasie zarejestrowanym kiedykolwiek dla artysty występującego w tym miejscu.



75-letni wokalista jesienią 2015 r. wydał swoją ostatnią płytę "Mexico". "Chciałbym śpiewać aż do 150 lat, do mojego ostatniego dnia" - podkreśla, pytany o koniec kariery.

Bilety do sprzedaży trafią w piątek 1 marca o godzinie 10:00.