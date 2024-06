Jazz Around Festival to wydarzenie muzyczne, które gromadzi miłośników brzmień okołojazzowych z całej Polski. Chociaż nie ma stałego miejsca, o atmosferze na nim panującym krążą już legendy. Każda edycja oferuje niepowtarzalną podróż przez świat muzyki, pełna niespodzianek, emocji i niezapomnianych koncertów. Interia Muzyka została patronem tego wyjątkowego festiwalu.

W tym roku na scenie rozbrzmią, m.in. Alfa Mist, Emily King, Giacomo Turra & The Funky Minutes, Łona x Konieczny x Krupa, Nubya Garcia, Poluzjanci, Youngr, Ania Szarmach, Joel Culpepper, Lady Blackbird, Wojtek Mazolewski Quintet, czy The Ancimons.

Wykonawcy zaprezentują się na trzech scenach: Park, Castle i Lab Stage. Uczestników czeka również cała plejada wydarzeń specjalnych!

Pierwszy dzień festiwalu: Alfa Mist, Nubya Garcia, Wojtek Mazolewski Quintet

Pierwszy dzień festiwalu rozpoczyna się z przytupem. Na scenie usłyszymy multiinstrumentalistę i producenta Alfa Mist, którego niespokojną kreatywność napędza motto: "Uczucia ponad twóczy perfekcjonizm". W ciągu ostatnich lat artysta ugruntował swoją pozycję na rynku muzycznym jako jeden z największych talentów nowej fali jazzu w Londynie.

Geniusz kontrabasu, czyli Avishai Cohen z projektem Avishai Cohen Trio. Jest jednym z najbardziej rozchwytywanych muzyków jazzowych ostatniej dekady. Magazyn Down Beat nazwał go "wizjonerem gatunku".

Nie może zabraknąć jazzrockowego trio z fortepianem. Pochodzący z Australii Brekky Boy także zagrają 28 czerwca na Jazz Around Festival! Ten instrumentalny zespół stworzył ożywcze, oryginalne brzmienie, które łączy w sobie elementy jazzu, rocka, minimalizmu i folku.

Na wydarzeniu rozbrzmi również duet GeeJay. Silny, uduchowiony i naładowany emocjami wokal Gee idealnie pasuje do jazzujących akordów Jaya i groovowej rytmiki, podczas gdy flet poprzeczny dodaje kolejny element do melodyjnej mieszanki. Zdołali zgromadzić ponad 12 milionów streamów i zdobyli szerokie uznanie krytyków.

Giacomo Turra & The Funky Minutes to włoski muzyk, gitarzysta i kompozytor, który wykazuje się wszechstronnym talentem, swobodnie czerpiąc z różnorodnych gatunków muzycznych, takich jak R&B, funk i jazz. Pojawi się także łączący elementy soulu, funku, R&B i elektroniki, czyli Joel Culpepper znany ze swojego głębokiego głosu i eklektycznego stylu.

Marcin Masecki zaprezentuje swoją najnowszą suitę na big band, napisaną specjalnie dla Jazz Around Festival. W jego zespole zasiądą czołowi instrumentaliści polskiej sceny jazzowej, a całość poprowadzi Masecki zza swojego legendarnego pianinka.

Ceniona saksofonistka i kompozytorka jazzowa Nubya Garcia także zaprezentuje swój repertuar na wydarzeniu. Jej debiutancki album "SOURCE" z 2020 roku zdobył uznanie krytyków i przyniósł jej wiele nagród. Łączy elementy jazzu, afrobeatu, reggae i elektroniki.

Z polskiej reprezentacji wystąpi również Wojtek Mazolewski Quintet, grupa której liderem jest kontrabasista i kompozytor Wojtek Mazolewski. Zespół specjalizuje się w grze jazzowej, ale wprowadza również elementy funku, rocka i elektroniki do swojej muzyki.

Drugi dzień Jazz Around Festival: Lady Blackbird, Emily King, Poluzjanci

Drugi dzień zapowiada się równie fantastycznie. Na festiwalowej scenie rozbrzmi Emily King - amerykańska wokalistka i kompozytorka. Styl muzyczny artystki obejmuje elementy soulu, R&B, popu i jazzu. Znana jest ze swoich głębokich i poruszających tekstów oraz melodyjnych kompozycji, które często dotykają tematów miłości, relacji i życiowych doświadczeń.

Rozbłyśnie także Madison McFerrin - producentka, prywatnie córka znanego wokalisty jazzowego Bobby'ego McFerrina. Artystka znana jest ze swojego wyjątkowego stylu wokalnego, który łączy elementy soulu, R&B, jazzu i elektroniki. Nie zabraknie również Youngr, czyli angielskiego multiinstrumentalisty znanego też jako Dario Darnell. Jego muzyka łączy różnorodne gatunki, takie jak pop, elektronika, indie rock, tworząc energetyczne i viralowe kompozycje.

W Warszawie rozbrzmi projekt specjalny Łona x Konieczny x Krupa. Artyści tworzyli coś bardzo w stylu kultowego szczecińskiego rapera, jednocześnie świeżego, obfitującego w ciekawe rozwiązania brzmieniowe. Za nimi stoją Konieczny i Krupa, członkowie składu Siema Ziemia, czyli inspirowanego elektroniką kwartetu akustycznego.

Z polskich wykonawców usłyszymy jeszcze Poluzjantów. To kultowa grupa, przewrotnie nazywana najbardziej znanym nieznanym polskim zespołem, która zainspirowała i wychowała całe pokolenia młodych artystów. Na czele z Kubą Badachem pracują obecnie nad czwartym albumem, którego fragmenty zaprezentują na wydarzeniu.

Na scenie Jazz Around Festivalu rozbrzmi mikstura analogowych brzmień, dubu, post-rocka, improwizacji oraz komunikatywnych i emocjonalnych melodii wykonywanych przez Nene Heroine. Muzycy zespołu nie lubią kompromisów, a jazz traktują wyłącznie jako punkt wyjścia do tworzenia nowych struktur.

W CSW Zamek Ujazdowski zagra też Lady Blackbird! Znana jest ze swojego charakterystycznego głosu i interpretacji muzyki soul, jazzu i R&B. Zdobyła uznanie za swój wyjątkowy styl, który nawiązuje do klasyki muzyki soul, ale jednocześnie jest świeży i nowoczesny. Muzyczna podróż artystki obejmuje również współpracę m.in. z Mobym, Goldie, czy Jamie Cullumem.

Z Budapesztu przyleci trójka artystów, która swoim debiutanckim albumem zrewolucjonizowała kilka muzycznych scen. Jazzbois zagrają koncert na Jazz Around Festival, podczas którego niezwykła fuzja psychodelicznych dźwięków wstrząśnie nie tylko fanami jazzu, ale także miłośnikami hip-hopowych bitów.

W line-upie nie brakuje Ani Szarmach. Wokalistka, kompozytorka i absolwentka Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Brała udział w wielu krajowych i międzynarodowych projektach muzycznych.

Szóstka odmiennych osobowości, która zdecydowała się na wspólną podróż w odkrywanie świata soulu i jazzu, hip-hopu i world music, pojawi się na Jazz Around Festival pod nazwą The Ancimons.

Jazz Around Festival z wydarzeniami specjalnymi!

Jazz Around Festival 2024 to nie tylko wydarzenie pełne najlepszej muzyki. To również szereg wydarzeń towarzyszących i możliwości spędzenia dobrego czasu. Festiwalowicze będą mieli okazję skorzystać ze strefy MARKET SQUARE, w której zakupić będzie można m.in festiwalowe gadżety, posłuchać setów dj-skich i zjeść coś pysznego.

Wyjątkowym punktem programu są cztery wywiady z artystami, które poprowadzi Marta Kula. W piątek porozmawia ona z Marcinem Maseckim i Nubya Garcia, a w sobotę z Emily King i Kubą Badachem.

Uczestnicy spragnieni kinematograficznych klimatów będą mogli wybrać się na pokaz filmu "Na zawsze Melomani" w reżyserii Rafała Mierzejowskiego.

Bilety na Jazz Around Festival 2024

Jazz Around Festival oferuje karnety w cenie 459zł oraz bilety jednodniowe za kwotę 299zł.