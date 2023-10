Jazz Jantar już niedługo w Gdańsku! Kto zagra na festiwalu?

Festiwal skupia się na popularyzowaniu jazzu poprzez atrakcyjny program pokazujący z jednej strony klasykę, z drugiej twórców poszukujących. W ciągu ostatnich lat wystąpili na nim m.in.: Ambrose Akinmusire, Brad Mehldau, Branford Marsalis, Cécile McLorin Salvant, Christian Scott, Dave Holland, Erik Truffaz, Esbjorn Svensson Trio, Gary Peacock, Jack DeJohnette, Jamie Branch, James Brandon Lewis, Jason Moran, a także wielokrotnie polscy artyści tacy jak: Tomasz Stańko, Maciej Obara, Emil Miszk, Marek Napiórkowski, Henryk Miskiewicz, Maciej Sikała, Dominik Bukowski, Krystyna Stańko, Kinga Głyk, Franciszek Pospieszalski czy Adam Pierończyk.

Łukasz Iwasiński po wiosennej edycji Festiwalu w magazynie "Jazz Forum" napisał: "To jedna z najbardziej progresywnych imprez w kraju. W ostatnich dwóch dekadach z hakiem - od kiedy festiwal został reaktywowany po kilkuletnim zawieszeniu - przez jego scenę przewinęły się dziesiątki czołowych postaci muzyki improwizowanej, zwłaszcza tych, reprezentujących jej bardziej poszukujący nurt".



Z kolei Borys Kossakowski w podsumowaniu ubiegłorocznej edycji zauważył: "Śmiałe odejście od składów gwiazdorskich w kierunku nawiązywania relacji partnerskich z poszczególnymi scenami i ośrodkami kulturalnymi. Śmiałe odejście od idiomu jazzowego na rzecz szeroko rozumianej kreatywności muzycznej. Rozrywka. Odnoszę wrażenie, że kuratorzy premiowali składy preferujące inteligentny żart, taneczne rytmy, przyjemność słuchania. I wreszcie - aspekt nowości. Jazz Jantar (od dawna zresztą) stara się stawiać na zespoły pojawiające się po raz pierwszy w Polsce (lub Trójmieście), premiery płytowe i młodość".

"Nie brakuje w historii jazzu wizjonerów i dokumentujących przebłyski geniuszu albumów, ale żadne z nawet najbardziej przełomowych osiągnięć nie definiuje muzyki raz na zawsze. Jazz to wciąż przeobrażająca się forma, a na Festiwalu Jazz Jantar jesteśmy zainteresowani szczególnie tym, co zwiastuje jego przyszłość. Prezentowaliśmy młodą brytyjską scenę, jeszcze zanim przeniknęła na największe europejskie festiwale pokroju Glastonbury czy Primavery; Cécile McLorin Salvant wystąpiła u nas przed zdobyciem pierwszej z trzech statuetek Grammy; pierwsze koncerty w Polsce grali na Jazz Jantar m.in. Ex Eye, Heroes Are Gang Leaders czy Steve Lehman & Sélébéyone. Tej jesieni również nie będziemy oglądać się za siebie i sprawdzimy, co w jazzie piszczy" - zapowiadają organizatorzy.

Na jesiennej 26. edycji Festiwalu Jazz Jantar dominować będą wykonawcy spod znaku Avant Days, m.in. Norweg Kim Myhr poruszający się swobodnie wśród rozmaitych kultur i gatunków, łączący swobodnie minimalizm, improwizację, muzykę elektroniczną z gitarową psychodelią; szwajcarski Ikarus celebrujący abstrakcję w sposób ekwilibrystyczny, łamiąc wszelakie podziały rytmiczne, jak i stylistyczne; darkjazzowy The Lovercraft Sextet - najnowszy projekt twórcy nurtu, znanego m.in. z The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble Jasona Köhnena; jeden z bardziej nieprzewidywalnych kolektywów jazzowych - Irreversible Entanglements, który po raz pierwszy w Polsce zagra materiał z albumu "Protect Your Light", wydanego przez legendarną wytwórnię Impulse!, dla której nagrywał m.in. John Coltrane; francusko-japoński PoiL Ueda, o którym Bartek Chaciński pisał, że wydał najlepszy album w tym roku; legendarne, australijskie trio The Necks, które premierowo wykona materiał z tegorocznego albumu "Travel"; Joanna Duda Trio i na zamknięcie festiwalu kobiecy skład Myra Melford's Fire And Water Quintet, czyli Myra Melford, Ingrid Laubrock, Mary Halvorson, TomekaReid i Lesley Mok.

Po raz pierwszy w Polsce wystąpi duński zespół I Think You're Awesome, szwajcarski LIUN + The Science Fiction Band - Live Orchestra, czyli dziesięcioosobowa orkiestra dowodzona przez wokalistkę Lucię Cadotsch, łącząca jazz z elementami ambitnego art popu, progresywnego soulu czy muzyki filmowej z lat 70.; izraelski muzyk Shay Hazan zafascynowany tradycyjną muzyką Gnawa, który przeniósł ją wraz ze swoim zespołem na płaszczyznę współczesnych poszukiwań brzmieniowych, m.in. jazzowych; trio Allexy Navy reprezentujące najnowszą falę brytyjskiego jazzu; Festen, na który szczególną uwagę powinni zwrócić fani "Blade Runnera" - najnowszy album Francuzów to swoisty sequel kultowego filmu Ridleya Scotta.

Nie zabraknie premier trójmiejskich artystów: Krystyna Stańko przedstawi swoją "Eurodykę", a Dominik Bukowski pod szyldem Bukowski, Jacaszek, Kisiel, Zemler - "Fabulę". Polskie remanenty to Jazzpospolita, Ronnie N, Sławek Pezda Quartet i Hoshii.

Jazz Jantar - pełny program:

20.10.2023 / G.20.00 / piątek

I Think You're Awesome / Nu Danmark / pierwszy raz w Polsce

Jens Mikkel Madsen - kontrabas, Alex Jønsson - gitara, Morten Kærup - gitara, banjo, Lars Fiil - klawisze, Frej Lesner - perkusjonalia, elektronika, Andreas Skamby - perkusja

Jazzpospolita / Obiekt / Teraz Polska / premiera

Stefan Nowakowski - kontrabas, Michał Milczarek - gitara, elektronika, Miłosz Oleniecki - instrumenty klawiszowe, Wojtek Sobura - perkusja

21.10.2023 / G.20.00 / sobota

Kim Myhr / Sympathetic Magic / Avant Days / polska premiera

Kim Myhr - gitara, syntezatory, Anja Lauvdal - organy, syntezatory, Håvard Volden - gitary, David Stackenäs - gitary, Adrian Myhr - gitary, bas, Hans Hulbækmo - perkusja, Michaela Antalová - perkusja, Ingar Zach - instrumenty perkusyjne

Ronnie N / Avant Days

Jacek Steinbrich - gitara basowa, pianino elektryczne, Tadeusz Cieślak - saksofon tenorowy, flet poprzeczy, Paweł Stryczniewicz - perkusja

27.10.2023 / G.20.00 / piątek

LIUN + The Science Fiction Band - Live Orchestra / Lily of the Nile / All That Jazz / pierwszy raz w Polsce

Lucia Cadotsch - wokal, syntezator, Wanja Slavin - flet, klarnet, syntezator, saksofon, Kati Brien - flet, klarnet, saksofon, Phillip Dornbusch - flet, klarnet, saksofon, Magnus Schriefl - trąbka, Johannes Lauer - puzon, Janning Trumann - puzon, Mark Pringle - fortepian, Matthias Pichler - kontrabas, Fabian Rösch - perkusja

Shay Hazan / Reclusive Rituals / All That Jazz / pierwszy raz w Polsce

Shay Hazan - guimbri, Roy Zuzovsky - trąbka, Eyal Netzer - saksofon, Uriah Witztum - gitara, Milton Michaeli - instrumenty klawiszowe, Shahar Haziza - perkusja

28.10.2023 / G.20.00 / sobota

Allexa Nava Trio / Young Britain / pierwszy raz w Polsce

Allexa Nava - saksofon, Li Sing Chi - instrumenty klawiszowe, Cassius Cobbson - perkusja

Ikarus / Avant Days / pierwszy raz w Polsce

Ramón Oliveras - perkusja, Anna Hirsch - wokal, Andreas Lareida - wokal, Lucca Fries - fortepian, Moritz Meyer - kontrabas

29.10.2023 / G.19.00 / niedziela

Sławek Pezda Quartet / Tribute to Tenor Legends / Młoda Polska

Sławek Pezda - saksofon tenorowy, Mateusz Gawęda - fortepian, Alan Wykpisz - kontrabas, Grzegorz Pałka - perkusja

The Lovecraft Sextet / The Horror Cosmic / Avant Days / pierwszy raz w Polsce

Jason Köhnen - elektronika, syntezatory, magic box, Balazs Pandi - perkusja, Colin Webster - saksofon, Jean Christophe Bournine - kontrabas



7.11.2023 / G.19.00 / wtorek

Irreversible Entanglements / Protect Your Light / Avant Days / premiera

Camae Ayewa - głos, Keir Neuringer - saksofon, Aquiles Navarro - trąbka, Luke Stewart - kontrabas, Tcheser Holmes - perkusja

9.11.2023 / G.19.00 / czwartek

PoiL Ueda / Avant Days / pierwszy raz w Polsce

Antoine Arnera - instrumenty klawiszowe, Boris Cassone - gitara, Ben Lecomte - kontrabas i gitara basowa. Guilhem Meier - perkusja, perkusjonalia, Junko Ueda - głos, Satsuma Biwa

The Necks / Travel / Avant Days / polska premiera

Chris Abrahams - fortepian; Tony Buck - perkusja; Lloyd Swanton - kontrabas



10.11.2023 / G.20.00 / piątek

Festen / Replicant: Musical Odyssey / Jeune France / pierwszy raz w Polsce

Damien Fleau - saksofon, syntezator, Maxime Fleau - perkusja, Jean Kapsa - fortepian, syntezator; Oliver DeGabriele - gitara basowa

Krystyna Stańko / Eurodyka / Teraz Polska / premiera

Krystyna Stańko - śpiew, Dominik Bukowski - wbrafon, marimba, kalimba, xylosynth, Paul Rutschka - gitara basowa, Michał Bąk - kontrabas, Mikołaj Stańko - perkusja, instrumenty perkusyjne; Goście: Laura Marti - śpiew, Piotr Wojtasik - trąbka, João de Sousa - śpiew

11.11.2023 / G.20.00 / sobota

Kuba Więcek - Hoshii / Młoda Polska

Kuba Więcek - saksofon, syntezatory, Grzegorz Tarwid - syntezatory, Max Mucha - gitara basowa, Miłosz Berdzik - perkusja, dzwonki

Bukowski, Jacaszek, Kisiel, Zemler / Fabula / Teraz Polska / premiera

Dominik Bukowski - marimba, wibrafon, kalimba, Michał Jacaszek - elektronika, Dominik Kisiel - fortepian, instrumenty klawiszowe, Hubert Zemler - instrumenty perkusyjne

18.11.2023 / G.20.00 / sobota

Joanna Duda Trio / Fumitsuke / Avant Days

Joanna Duda - fortepian, elektronika, Maksymilian Mucha - kontrabas, fx, Michał Bryndal - bębny, Digitakt

Myra Melford's Fire And Water Quintet / Avant Days / polska premiera

Myra Melford - fortepian, Ingrid Laubrock - saksofon, Mary Halvorson - gitara, Tomeka Reid - wiolonczela, Lesley Mok - perkusja