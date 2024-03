"Bardzo się cieszę, że udało się pozyskać gwiazdę tego formatu, co Jason Derulo, na koncert w Polsce. Jego występy to zawsze niezapomniany show, perfekcyjnie przygotowana muzyczno-taneczna uczta i gwarancja fantastycznej zabawy" - mówi organizator i producent wydarzenia Marcin Owczarek, właściciel agencji MOmusic.

"Jason Derulo to amerykański artysta łączący kreatywnie w swojej twórczości elementy popu, hip-hopu i r'n'b, tworząc swój niepowtarzalny styl, który trudno zaszufladkować" - czytamy w zapowiedzi. Derulo jest też prawdziwym fenomenem mediów społecznościowych - łącznie na wszystkich platformach obserwuje go ponad 150 mln osób.

Reklama

Jason Derulo - amerykański wokalista i choreograf

Urodzony w 1989 roku piosenkarz i tancerz, choreograf, producent muzyczny oraz autor tekstów jest obecnie jednym z najszerzej rozpoznawalnych nazwisk na światowej scenie muzycznej. Pierwsze występy rozpoczął mając zaledwie pięć lat, a trzy lata później napisał swoją pierwszą piosenkę "Crush on You". Studiował w The American Musical and Dramatic Academy w Nowym Jorku. Następnie został odkryty przez wpływowego producenta J. R. Rotema, który zaproponował mu współpracę z Warner Music Group. Kamieniem milowym w rozwoju kariery Jasona Derulo okazał się rok 2009, kiedy to wydany przez niego singel "Whatcha Say" dotarł do pierwszego miejsca prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100.

Łącznie z najnowszą płytą artysta ma na swoim koncie pięć albumów studyjnych i ponad 20 singli. 16 lutego 2024 miała miejsce premiera jego najnowszego, oczekiwanego niemal od dekady albumu - "Nu King". Na płycie znalazło sią aż 27 utworów. Do realizacji nowego albumu Derulo zaprosił wielu uznanych artystów. Są wśród nich takie nazwiska, jak: Michael Bublé, Meghan Trainor, Nicki Minaj czy wokalista zespołu Maroon 5 Adam Levine.

"'Nu King' to kulminacja mojej dotychczasowej kariery. Minęło dziewięć lat od mojego ostatniego pełnego albumu i wiele się wydarzyło. Nigdy jednak nie przestałem tworzyć muzyki. Wiele z tych piosenek nie miało 'swojego domu', więc zrobiłem dla nich miejsce. Nowsze utwory po prostu odzwierciedlają moje życie w tej chwili. Całość ma natomiast iście kinowy klimat" - mówi Jason Derulo.

Spotify

Jednym z największych przebojów w karierze Jasona Derulo jest wydany w 2020 roku singel "Savage Love", który zdobywał szczyty list przebojów w 16. krajach, w tym ponownie pierwsze miejsce amerykańskiego Billboard Hot 100. Status gwiazdy Jasona Derulo utrwaliły inne jego wielkie hity, takie jak: "Swalla", "Wiggle", "Talk Dirty", "Love Not War", "Acapulco", "Want to Want Me" czy "Take You Dancing".

Derulo w wielu wywiadach podkreśla, że jego pasją, oprócz śpiewania jest taniec, teatr, a także media społecznościowe. Jego instagramowy profil obserwuje niemal 30 milionów ludzi, a na Tik-Toku ma ponad 1,3 miliarda polubień i prawie 60 milionów obserwujących, co czyni go jednym z najbardziej popularnych TikTokerów na świecie.

"Koncert na Torwarze będzie niepowtarzalną okazją, by usłyszeć światowe hity Jasona Derulo z różnych okresów jego kariery na żywo i to w fantastycznej, scenicznej i tanecznej oprawie" - zapewniają organizatorzy.