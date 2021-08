Ino-Rock Festival 2021: Riverside za Sólstafir [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Ino-Rock Festival to cykliczna impreza, która po raz pierwszy odbyła się w 2008 roku z inicjatywy Kujawskiego Centrum Kultury i muzyków z grupy Quidam, przy znaczącym wsparciu (i poparciu) Prezydenta Miasta Inowrocławia. Od 2009 współorganizatorem festiwalu jest Wydawnictwo "Rock-Serwis".



Koncerty festiwalowe odbywają się w Teatrze Letnim w samym sercu Parku Solankowego. Do udziału w festiwalu zapraszani są wykonawcy niekoniecznie zbieżni stylistycznie, jednak trafiający swoją twórczością do wrażliwych słuchaczy o otwartych umysłach. Obok uznanych gwiazd pojawiają się debiutanci i artyści niszowi.

Reklama

Podczas dotychczasowych edycji festiwalu, publiczność miała okazję podziwiać w akcji takich wykonawców, jak m.in. Steve Hackett Band, Fish, Hawkwind, Lacrimosa, Focus, Anathema, Brendan Perry, Riverside, Tim Bowness, IQ, Pain Of Salvation, Motorpsycho, Mostly Autumn, Anektoden, Ozric Tentacles, Nosound, Airbag, Gazpacho, Haken, The Pineapple Thief, Soen, Wolf People, Quidam, Indukti, Lizard, Tune, Believe, Millenium, Osada Vida, After, Votum, Lebowski, hipersoniK, Meller/Gołyźniak/Duda, Mystery, iamthemorning i Collage.

W 2020 r. z powodu pandemii koronawirusa impreza została odwołana. Tegoroczna odsłona odbędzie się 28 sierpnia (początek godz. 16:30).

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Riverside Celebrity Touch

Główną gwiazdą (była także w line-upie z 2020 r.) miał być postmetalowy Sólstafir (nazwa po islandzku oznacza promienie słońca).

"Życie czasem zaskakuje nas nieprzewidywanym rozwojem wypadków. Tak też stało się z tegorocznym festiwalem Ino-Rock. Kiedy przygotowania do niego wkroczyły na ostatnią prostą, nagle z dnia na dzień Islandia została zaliczona do tzw. czerwonej strefy covidowej, co stało się bezpośrednią przyczyną niemożności udziału Sólstafir w festiwalu" - czytamy w ogłoszeniu organizatorów.

Z pomocą pospieszyli "sprawdzeni i najlepsi przyjaciele" z warszawskiej grupy Riverside. Tym samym kwartet w Inowrocławiu zagra swój piąty koncert w ramach minitrasy z okazji swojego 20-lecia.

Podczas Ino-Rock Festival wystąpią jeszcze Eivør (Wyspy Owcze), RPWL (Niemcy) oraz polskie grupy Frontal Cortex i Obrasqi.

Ceny biletów: 199 zł (od 1.07.2021)