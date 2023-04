Francuska wokalistka każdego wieczoru zaprezentuje swój zjawiskowy głos w towarzystwie aż ośmiu wiolonczeli.

"'Voodoo Cello' to spektakl, który na tej samej scenie łączy osiem wiolonczel i głos wyśpiewujący kultowe hity muzyki pop. Bez jakichkolwiek efektów specjalnych, całkowicie naturalnie. Wszystkim dobrze znane piosenki zostały zaaranżowane na nowo, zaczarowane przez wiolonczele, które wspierają mnie na scenie" - opowiada Imany .

"Pojawiam się tam jako kapłanka voodoo, postać całkowicie wymyślona i inspirowana różnymi kulturami. Wykorzystuję dobrze znane melodie do opowiedzenia jej historii. Voodoo Cello to mistyczna podróż kobiety obdarzonej magicznymi mocami. Jej utwory opowiadają historię jej życia, walkę z ciemnością i drogę ku światłości. Żeby do niej dotrzeć, kapłanka musi zwalczyć demony, które w niej mieszkają. Tworzy własne tańce i rytuały, które pomagają jej osiągnąć wewnętrzny spokój" - dodaje autorka przeboju "You Will Never Know".

Imany w Polsce: Gdzie wystąpi?

Na potrzeby trasy, kostiumy dla Imany przygotował dyrektor kreatywny francuskiego domu mody Balmain, Olivier Rousteing. Za scenografię odpowiedzialny jest Eugenio Recuenco, współpracujący z Vogue Espana, Vogue UK, Vanity Fair, Saint Laurent, Playstation, Lavazza czy Motorola. Jego prace były wystawiane na całym świecie m.in. w Hiszpanii, Madrycie, Paryżu, Londynie czy Chinach.

10.06 - Wrocław, Narodowe Centrum Muzyki

11.06 - Gdańsk, Teatr Szekspirowski

12.06 - Warszawa, Teatr Roma.

Bilety są dostępne od 179 zł.

Kim jest Imany?

Imany (naprawdę nazywa się Nadia Mladjao), obok Zaz, jest uważana za jedno z największych objawień francuskiej sceny ostatnich lat.



Do Paryża trafiła prosto z Nowego Jorku, gdzie odnosiła sukcesy jako modelka. Po przeprowadzce do Europy wybrała jednak drogę muzyczną i szybko oczarowała kontynent swoim głosem.

Już pierwszy album wokalistki, "The Shape of a Broken Heart", wydany w 2011 roku, pokrył się platyną we Francji, Grecji i Polsce (w naszym kraju ostatecznie uzyskał status potrójnej platyny). Podobnym sukcesem cieszyły się single "You Will Never Know" czy "Don't Be So Shy".

Wiosną 2016 r. ukazała się EP-ka "There Were Tears", którą promował singel o tym samym tytule.

Macierzyństwo Imany zbiegło się z wydaniem drugiej płyty. Twórczość wokalistki to oryginalne połączenie melodyjnych piosenek, które pomogły jej osiągnąć sukces z niespotykanym, urzekającym, soulowym głosem, przez który przekazuje swoje szczere i prostolinijne podejście do muzyki.

Oprócz nowych kompozycji na wydanej w sierpniu 2016 r. płycie "The Wrong Kind Of War" znalazły się trzy utwory, które poznaliśmy przy okazji minialbumu "There Were Tears". Pojawił się tam również przebój "Don't Be So Shy" w remiksie moskiewskich DJ-ów Filatov & Karas (ponad 169 mln odsłon) oraz ten sam utwór w aranżacji z 9-osobowych bandem.

