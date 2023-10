Hunter pyta "Po co nam wolność": Od naszych wyborów zależy nasze życie

Po wiosennej antywojennej trasie "Fuck The War Tour 2023" Hunter zaprasza na jesienną odsłonę pod hasłem "Po co nam Wolność?".

Metalowy zespół zapowiada, że nie zabraknie wielu ważnych pytań.



"Ale też czas w którym przyszło nam żyć wymaga, żebyśmy je sobie stale zadawali, bo to od nas i naszych wyborów zależy nasze życie. I utwory, które Wam zagramy będą właśnie o tym. Będzie więc mocno i wprost. Ale czasem także z dystansem, żeby nie było aż za grobowo. Jak to u nas. A więc będzie poważnie i będzie zabawa. Będą też Goście. Większość już poznaliście, ale... W połowie trasy może się okazać, że nasza rzeczywistość bardzo się zmieni.. Kto wie co będzie potem? Będzie to więc trasa wyjątkowa pod wieloma względami. Będziemy zaszczyceni i przeszczęśliwi jeśli dołączycie" - zapraszają muzycy ze Szczytna.

Hunter - szczegóły trasy "Po co nam Wolność?" 2023:

06.10 - LUBLIN, Radio Lublin

07.10 - ŁÓDŹ, Scenografia

13.10 - ŚWIDNICA, Bolko

14.10 - KRAKÓW, Kwadrat

20.10 - GDYNIA, Podwórko.art

21.10 - POZNAŃ, 2progi

22.10 - TORUŃ, Lizard King

26.10 - WROCŁAW, Stary Klasztor

27.10 - WARSZAWA, Progresja

28.10 - SKARŻYSKO-KAMIENNA, Semafor

03.11 - RZESZÓW, Pod Palmą

04.11 - ZABRZE, CK Wiatrak

10.11 - ZIELONA GÓRA, Kawon

11.11 - SZCZECIN, Kosmos.