Hooverphonic jadą na Eurowizję. Za kilka dni zagrają w Polsce!

Zespół Hooverphonic będzie reprezentował Belgię w Konkursie Eurowizji 2020. Grupę już na początku października będzie można zobaczyć na trzech koncertach w Polsce.

Publiczny nadawca belgijski VRT wybrał Hooverphonic na reprezentanta Belgii podczas przyszłorocznej Eurowizji. 65. edycja konkursu odbędzie się w Rotterdamie. Członkowie zespołu, Alex Callier, Raymond Geerts i Luka Cruysberghs, pracują nad piosenką konkursową, która zostanie zaprezentowana na początku przyszłego roku.

Już w najbliższy weekend Hooverphonic zawita w Polsce. Rozpiska koncertów prezentuje się następująco:

05.10 Centrum Koncertowe A2 - Wrocław

06.10 Progresja - Warszawa

07.10 Kwadrat - Kraków.

Hooverphonic od 25 lat podbija serca słuchaczy mieszanką trip hopu i popu. Alex Callier i Raymond Geerts, założyciele grupy, pracowali z wieloma utalentowanymi wokalistkami. Od 2018 w zespole śpiewa Luka Cruysberghs, zwyciężczyni "The Voice of Flanders". Do największych przebojów składu należą utwory: "Mad About You", "Badaboum", "2 Wicky", "Romantic" czy "Eden". Dyskografię zamyka album "Looking for Stars" (2018).

Alex Callier od lat śledzi Konkurs Eurowizji, zarówno z pobudek zawodowych, jak i prywatnych. Rozmach i blichtr przedsięwzięcia co roku przykuwają wielomilionową widownię. Luka kilka lat temu startowała w preselekcjach do Eurowizji Junior. Co ciekawe, w kwalifikacjach zaśpiewała... "Happiness" z repertuaru Hooverphonic.

65. Konkurs Eurowizji odbędzie się 16 maja, a półfinały 12 i 14 maja 2020.