Homo Twist wyrusza w trasę koncertową. Gdzie zagra zespół Maleńczuka? [DATY, BILETY]

Homo Twist powstał w 1990 roku w Krakowie. To drugi po Pudelsach zespół, który współtworzył Maciej Maleńczuk. Grupa wydała w sumie sześć albumów, a krótko po wydaniu krążka "Matematyk" (2008) rozpadła się. Pod koniec ubiegłego roku w rozmowie z Interią wokalista potwierdził, że w planach ma powrót do projektu.

Wiosną i latem tego roku Homo Twist (teraz jako trio z udziałem Dominika Wywrockiego na gitarze basowej i Wiesława Jamioła na perkusji) zagrało kilka koncertów w Polsce - m.in. w Krakowie, Ustrzykach Dolnych czy Rzeszowie. Teraz nadszedł czas na kolejne wydarzenia, a już na początku 2024 roku muzycy rozpoczną trasę "Homo Twist - Still Exist". Podczas niej odwiedzą m.in. Warszawę, Poznań i Wrocław.

Homo Twist - kim są?

Homo Twist to ciężki i mroczny powiew sztuki muzycznej oparty o kapitalną sekcję rytmiczną, spełniającą wręcz wymogi jazzowe. Do tego elektryczny gitarowy styl Maleńczuka - chropowaty, ciemny i głośny, który można byłoby nazwać heavy metalem, co do brzmienia, lecz z pewnością nie co do treści. Całość dopełniają bowiem genialne teksty frontmana, ponure przekłady z amerykańskiej poetki Emily Dickinson oraz słynny wiersz Cypriana Norwida - "Bema pamięci żałobny rapsod", obecnie dedykowany wszystkim poległym w boju bohaterom Ukrainy.

Homo Twist w trasie koncertowej. Gdzie wystąpią? [MIEJSCA, BILETY]

"Jest to Maleńczuk w wydaniu elektrycznym, w formie hendrixowskiego trio. Zespół w różnych składach i różnym czasie nagrał siedem CD. Druga płyta o tytule Homo Twist otrzymała po wydaniu 5 nominacji do Fryderyka za: teksty, muzykę, aranżację i nie wiadomo co jeszcze. Na nominacjach się skończyło, bo nie przyznano żadnej statuetki (sic!). Ustawiło to zespół i tę muzykę już na zawsze w podziemiu i tzw. alternatywie. Postanowiliśmy wskrzesić tę formułę i pokazać światu dorobek Homo Twist. Dokonaliśmy nagrania 17 najważniejszych utworów, które zostaną wydane na CD i innych nośnikach" - mówi Maciej Maleńczuk.

Bilety na wszystkie koncerty są już dostępne u organizatora.

HOMO TWIST - STILL EXIST

12.04 - klub Proxima - Warszawa

13.04 - klub Tama - Poznań

14.04 - Zaklęte Rewiry - Wrocław