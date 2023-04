"W mniej niż dobę zapełniliście Spodek!!! Nie pozostaje nam nic innego jak zrobić dodatkowy koncert - dzień później 15.10! Już nie możemy się doczekać tego październikowego weekendu! Będzie cudownie! Wpadajcie do Kato! Bilety na dodatkowy koncert będą dostępne od 6.04 od 18:00!!!" - czytamy na facebookowym profilu grupy Hey .

Oba "Kosmiczne koncerty" związane są z jubileuszem 30-lecia płyty "Fire" - przełomowego debiutu pochodzącej ze Szczecina formacji. Z tego albumu pochodzą takie przeboje, jak m.in. "Moja i twoja nadzieja", "Zazdrość", "Teksański" i "Dreams".

To za sprawą "Fire" (poczwórna platyna za sprzedaż 200 tysięcy egzemplarzy) Hey - dowodzony wówczas przez założyciela i gitarzystę Piotra Banacha i wokalistkę Katarzynę Nosowską - błyskawicznie awansował do ekstraklasy polskiego rocka.

Hey powraca na dwa "Kosmiczne koncerty". Kiedy i gdzie się odbędą?

Ogłoszenie drugiego "Kosmicznego koncertu" podzieliło fanów. Poza głosami zachwytu ("To tylko pokazuje, jak bardzo tęsknimy za wami i jacy wciąż jesteście ważni") nie zabrakło słów krytyki.

"Czuję się oszukana. Miał być jeden koncert. Walczyłam wczoraj o bilety, kupiłam jedne z ostatnich, w słabym miejscu ale cieszyłam się że są. A tu teraz bomba, że będzie drugi koncert. Fajnie, ale po co było głosić, że to jeden jedyny wyjątkowy? Zaraz się okaże że jeszcze jeden w Krakowie a potem w Warszawie a może Gdańsk to jeszcze i Szczecin" - czytamy w jednym z wpisów.

"Miało być wyjątkowo, a będzie normalnie... Choć nie mogę się doczekać, to jednak trochę szkoda..." - pisze kolejna fanka.



Przypomnijmy, że po zakończeniu trasy "Fayrant Tour" pod koniec 2017 r. działalność grupy została zawieszona na czas nieokreślony. Tamta trasa z okazji 25-lecia na scenie początkowo miała objąć siedem występów w największych halach w Polsce. Ze względu na ogromne zainteresowanie fanów dodano kolejne trzy koncerty.

Gościem specjalnym był wówczas wspomniany Piotr Banach, który pojawił się ze swoją partnerką, wokalistką Kafi (razem współtworzą duet BAiKA ).

W lipcu 2021 r., po 3,5-letniej przerwie, grupa Hey wróciła na specjalny koncert podczas Festiwalu w Jarocinie. Muzycy zajęli się swoimi sprawami poza macierzystą formacją: wokalistka Katarzyna Nosowska w 2019 r. była dyrektorem Męskiego Grania (razem z Organkiem, Krzysztofem Zalewskim i Igo nagrała przebój "Sobie i wam"), a jej mąż, gitarzysta Paweł Krawczyk ze znaną z Firebirds wokalistką Joanną Prykowską stworzył duet Anieli .

Drugi gitarzysta Marcin Żabiełowicz w latach 2018-2020 występował z zespołem BAiKA, a obecnie wspiera Karolinę Czarnecką, zaś basista Jacek Chrzanowski (z żoną Edytą Chrzanowską) współtworzy duet KiM i równolegle gra w Dezerterze . Perkusista Robert Ligiewicz pracuje w firmie zajmującej się oprawą pirotechniczną, a klawiszowiec Marcin Macuk jest cenionym producentem.