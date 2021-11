Koncert "Ocalić od zapomnienia" będzie muzyczną podróżą wypełnioną wspomnieniami o wspaniałych polskich artystach, których wielkie przeboje pozostaną z nami na zawsze.

Na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku wystąpią m.in.: Maryla Rodowicz, Krzysztof Cugowski, Felicjan Andrzejczak, Igor Herbut, Kuba Badach, Paweł Domagała, Justyna Steczkowska, Ania Rusowicz, Sebastian Riedel, Jan Młynarski, Sebastian Karpiel-Bułecka i wielu innych! Wydarzenie poprowadzi popularny prezenter Polsatu Krzysztof Ibisz.

"Muzyka, którą artyści tworzą na przestrzeni lat, jest takim rodzajem dzieła, do którego bardzo łatwo można wracać i dlatego właśnie dzięki muzyce pamięć o artystach jest wiecznie żywa. Wydaje mi się, że nie ma lepszego sposobu na pamięć o artystach niż słuchanie ich dzieł" - stwierdził Kuba Badach przed koncertem.



Wokalista razem z Anią Rusowicz wykona piosenkę Zbigniewa Wodeckiego do słów Wojciecha Młynarskiego "Lubię wracać tam, gdzie byłem".

Nie zabraknie utworu z repertuaru zmarłego w tym roku Krzysztofa Krawczyka. Jego hit "Chciałem być" zaśpiewa Krzysztof Kiljański. Usłyszymy też "Krakowski spleen" Kory i grupy Maanam w interpretacji Igora Herbuta.

Justyna Steczkowska zaśpiewa natomiast kompozycje dwóch wielkich diw polskiej sceny.

"Wykonam dwie przepiękne piosenki. Przede wszystkim utwór Violetty Villas 'Mamo', to jest mój ukochany utwór tej artystki i zawsze chciałam go zaśpiewać, a do tej pory nie czułam się gotowa do tego. I teraz chyba nadszedł ten czas. A druga to oczywiście 'Karuzela z Madonnami' Ewy Demarczyk" - zdradziła.

Nie zabraknie również wielkiego przeboju Budki Suflera.

"Będę śpiewał bardzo znanego hiciora, czyli 'Jolka, Jolka pamiętasz'. To jest piosenka, która powstała chyba 42 lata temu. Bardzo znana, z tego co wiem śpiewana już przez trzecie pokolenie, aż mi się nie chce wierzyć. I dalej młodzi ludzie ją wykonują i są nią zainteresowani i świetnie odbierają ten utwór" - opowiadał Felicjan Andrzejczak.

Dla Maryli Rodowicz występ na koncercie "Ocalić od zapomnienia" ma szczególny wymiar. "To są te piosenki, które po nas zostają. Mówię po nas, bo wielu moich kolegów odeszło. Bez przerwy ktoś odchodzi, to jest po prostu okropne" - podsumowała.

Koncert będzie transmitowany w Telewizji Polsat 1 listopada od godz. 20.