Guns N' Roses w Chorzowie: Co usłyszymy na koncercie?

W poniedziałek (9 lipca) na wyremontowanym Stadionie Śląskim w Chorzowie zagra grupa Guns N' Roses. To kolejny przystanek na bestsellerowej trasie "Not In This Lifetime... Tour".

Axl Rose (Guns N' Roses) w akcji /I Zorstan/DYDPPA/REX/Shutterstock / East News

Rozpoczęta oficjalnie 1 kwietnia 2016 r. trasa "Not in This Lifetime... Tour" do tej pory przyniosła ponad 480 mln dolarów, co daje jej czwarte miejsce na liście najbardziej kasowych tras wszech czasów. 3 czerwca rozpoczęła się kolejna europejska odsłona, która obejmie następne 19 występów, w tym 9 lipca na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

To wówczas po latach kłótni i sporów do Guns N' Roses oficjalnie powrócili gitarzyści Slash i basista Duff McKagan. Brali oni udział w nagraniu płyty "Appetite for Destruction"z lipca 1987 r. Do tej pory to najlepiej sprzedający się debiut w USA.

Album do tej pory na całym świecie sprzedał się w ponad 30-mln nakładzie. To z tego wydawnictwa pochodzą takie przeboje, jak m.in. "Welcome to the Jungle", "Paradise City", "Sweet Child O' Mine" czy "It's So Easy" do dziś grane na koncertach.

Guns N' Roses tworzyli wtedy jeszcze Axl Rose (wokal), Izzy Stradlin (gitara) i Steven Adler (perkusja). Obecnie na scenie występują Axl, Slash, Duff McKagan oraz Dizzy Reed (klawisze), Richard Fortus (gitara), Frank Ferrer (perkusja) i Melissa Reese (klawisze).

Pod koniec czerwca do sprzedaży trafiło specjalne rozszerzone wydanie płyty "Appetite for Destruction". Na ostatnich koncertach z tego albumu grupa prezentuje aż siedem utworów: grane na początek "It's So Easy", "Mr. Brownstone", "Welcome to the Jungle", "Sweet Child O' Mine", "Nightrain", "Rocket Queen" i kończący "Paradise City".

Repertuar w Chorzowie będzie dość zbliżony do tego, co w czerwcu 2017 r. usłyszeliśmy w Gdańsku. W aktualnym programie z nowości mogą pojawić się m.in. ballada "Don't Cry", pochodzący ze specjalnej wersji "Appetite for Destruction" "Shadow of Your Love", "Wichita Lineman" (cover Jimmy'ego Webba), "Slither" z repertuaru Velvet Revolver (grupa, w której występowali Slash i Duff po rozstaniu z Gunsami), "Used to Love Her" i "Madagascar" z ostatniej studyjnej płyty "Chinese Democracy".

