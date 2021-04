Guns N' Roses: Koncert w Polsce w 2022 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

20 czerwca 2022 r. na PGE Narodowym w Warszawie wystąpi legendarna grupa Guns N' Roses. Formacja miała pojawić się w naszym kraju w 2020 r., ale cała trasa została wówczas odwołana w związku z pandemią koronawirusa.

Na czele Guns N' Roses stoi Axl Rose /Gary Miller /Getty Images

Nowa data została wyznaczona niemal dokładnie dwa lata później - pierwotnie koncert miał odbyć się 17 czerwca 2020 roku, również na PGE Narodowym w Warszawie.

Poprzednią trasę - "Not in This Lifetime... Tour" - Guns N' Roses zakończyli na początku listopada 2019 roku. Amerykanie zagrali w tym czasie 175 koncertów, w tym dwa w Polsce - w Gdańsku (czerwiec 2017 r.) i Chorzowie (lipiec 2018 r.).

Seria występów zakończyła się komercyjnym sukcesem przynosząc ponad 560 mln dolarów, co dało jej trzecie miejsce na liście najbardziej dochodowych tras wszech czasów.

Gunsów w Warszawie poprzedzać będzie Gary Clark Jr., amerykański wokalista i gitarzysta, laureat czterech nagród Grammy (trzy statuetki przyniosła mu ostatnia płyta "This Land" z 2020 r. i tytułowy utwór).



Przedsprzedaż dla klientów Citi Handlowy rozpoczyna się w środę, 7 kwietnia o 10:00 i potrwa do piątku, 9 kwietnia do 9:00.

Przedsprzedaż Ticketmaster rozpoczyna się w czwartek, 8 kwietnia o 10:00 i potrwa do piątku, 9 kwietnia do 10:00.

Bilety trafią do sprzedaży ogólnej w piątek, 9 kwietnia o 10:00.