Guns N' Roses: Koncert w Polsce w 2020 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

17 czerwca 2020 r. na PGE Narodowym w Warszawie wystąpi słynna hardrockowa grupa Guns N' Roses, która na początku listopada zakończyła trzyletnią trasę koncertową.

Axl Rose i Slash (Guns N' Roses) powrócą do Polski w 2020 r. /Gary Miller /Getty Images

Hardrockowy zespół zakończył trasę "Not in This Lifetime... Tour" na początku listopada. Guns N' Roses zagrali w tym czasie 175 koncertów, w tym dwa w Polsce - w Gdańsku (czerwiec 2017 r.) i Chorzowie (lipiec 2018 r.).

Seria występów zakończyła się komercyjnym sukcesem przynosząc ponad 560 mln dolarów, co dało jej trzecie miejsce na liście najbardziej dochodowych tras wszech czasów.

W marcu 2020 r. amerykańska grupa ponownie ruszy w objazd świata - po występach w Ameryce Łacińskiej zespół przeniesie się latem do Europy.

Właśnie ogłoszono datę kolejnego koncertu w Polsce - 17 czerwca 2020 r. na PGE Narodowym w Warszawie.



Członkowie Fan Club Nightrain będą mieli pierwszy dostęp do biletów za pośrednictwem swojego konta członkowskiego.

Ogólna sprzedaż biletów rozpocznie się w środę, 18 grudnia o 10:00.

Przedsprzedaż Citi Handlowy rozpocznie się 16 grudnia o 10.00 i potrwa do 18 grudnia do 9.00.

Przedsprzedaż Ticketmaster Polska rozpocznie się 17 grudnia o 10.00 na Ticketmaster.pl i potrwa do 18 grudnia do 10.00.

Niedawno gitarzysta Slash zdradził, że wraz z pozostałymi muzykami planuje pracować nad nową płytą Gunsów.

Ostatni album grupy "Chinese Democracy" został wydany w 2008 roku. Od momentu zapowiedzi do premiery longplaya fani musieli czekać prawię dekadę.

Do tej pory Guns N' Roses wydali sześć albumów studyjnych, jeden koncertowy oraz dwie kompilacje najlepszych przebojów.

Guns N' Roses działa na scenie od 1985 roku. Aktualnie w skład zespołu wchodzą: Axl Rose (wokal), Slash (gitara), Duff McKagan (bas), Dizzy Reed (klawisze), Richard Fortus (gitara), Frank Ferrer (perkusja) i Melissa Reese (klawisze).