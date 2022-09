"Festiwale showcase'owe to specyficzne połączenie muzyki i miejsca, w którym obydwa nieustannie się zmieniają (...). To wyjątkowa okazja, by poznać przestrzeń miasta i bogactwa gatunkowo różnorodnej muzyki. W przypadku Great September z jednej strony będzie to unikalna, postindustrialna architektura Łodzi, miasta o burzliwej przeszłości i wielkich perspektywach na przyszłość; a z drugiej pełen przekrój rodzimej sceny muzycznej - od zespołów dopiero stawiających na niej pierwsze kroki po takie, które znają ją na wylot" - zapowiadają organizatorzy.

Koncerty rozpoczynają się codziennie, o godzinie 18:30. Luźna atmosfera festiwalu showcase'owego sprzyja także spotkaniom i tych również podczas Great September nie zabraknie. W październiku w Łodzi pojawią się najważniejsze osoby związane z branżą muzyczną: wydawcy, menedżerowie, bookerzy, promotorzy i wielu innych.

Podczas szeregu konferencji będzie można nie tylko spotkać się z artystami i artystkami twarzą w twarz, ale również poznać tajniki branży i sposoby jej działania od zaplecza. Gośćmi będą między innymi Ralph Kaminski, Solar (współzałożyciel SBM Label), Tamara Przystasz z agencji koncertowej Follow The Step (FEST Festival,ON AIR Festival) i Kuba Karaś.

Program Great September 2022:

20.10.2022, czwartek

16:00 -17:30 - "To człowiek tworzy metamorfozy". Talent i autokreacja, czyli jak zostać artystą idealnym. Rozmowa Anny Gacek z Ralphem Kaminskim



21.10.2022, piątek

12:00 -13:30 - Metaverse i NFT - czy technologia blockchainowa zmieni świat muzyki

Paneliści: Pan Winyl (POLVINYL), Jakub Głowacki (thesimplest.art), Aga Samitowska (whocares.media)

Prowadzący: Artur Kurasiński (blog.kurasinski.com)



13:45 -15:15 - Równość płciowa w branży muzycznej. Dlaczego tylko 21% muzyków, 12% kompozytorów i 2% producentów muzycznych to kobiety

Paneliści: Anna Gacek, Kuba Karaś

Prowadząca: Chloe Martini



15:30 -17:00 - Rap to nowy pop?

Dominacja wytwórni SBM Label: historia, rozwój, przyszłość

Paneliści: Bartek Czarkowski, Solar

Prowadzący: Marek Fall (Newonce)



17:15 -18:45 - Promocja marek na festiwalach muzycznych

Paneliści: Rafał Jakubowski (mBank), Hubert Sypuła (CEDC), Joanna Wojtasik (Rossmann)

Prowadząca: Gabi Drzewiecka (Chillizet, TVN)



22.10.2022, sobota



12:00 -13:30 - Czy wszyscy mamy talent tylko nie każdemu jest dane go zaprezentować? O łowcach talentów w Polsce

Paneliści: Maciej Woć (Sony Music Polska), Paweł "Józek" Jóźwicki (Jazzboy)

Prowadzący: Bartek Chaciński (Polityka)



13:45 -15:15 - Rynek koncertowy w Polsce -życie po życiu

Paneliści: Tamara Przystasz (Follow The Step), Michał Fałat (East Eventz), Magda Dubrawska (Sold Out)

Prowadzący: Gabi Drzewiecka (Chillizet, TVN)



15:30 -17:00 - Siła TikToka - czy jeden miliard ludzi może się mylić?

Paneliści: Anna Błaszczyk (Sony Music Polska), Franek Warzywa, Młody Budda

Prowadząca Agnieszka Szydłowska