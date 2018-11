Goran Bregović i Bijelo Dugme gwiazdą Gitarowego Rekordu Guinnessa we Wrocławiu

Goran Bregović i zespół Bijelo Dugme wystąpią we Wrocławiu 1 maja z okazji Gitarowego Rekordu Guinnessa 2019.

Goran Bregović powraca do Polski /EN/PER/Capital Pictures / East News

W tym roku w ramach Gitarowego Rekordu Guinessa na wrocławskim rynku zagrało wspólnie 7411 gitarzystów.

Reklama

W kolejnej edycji udział weźmie słynny kompozytor Goran Bregović, który później da pełny koncertowy show z zespołem Bijelo Dugme oraz cygańską Orkiestrą Weselno - Pogrzebową.



Podczas wrocławskiego występu Bregović zagra przekrojowy materiał z całej swojej twórczości - nie zabraknie przebojów zespołu Bijelo Dugme, jak i samego Bregovicia.



Założony w 1974 roku przez Bregovicia zespół Bijelo Dugme, którego ważną postacią był wokalista Željko Bebek, był pierwszą gwiazdą jugosłowiańskiego rocka i sztandarowym przedstawicielem nurtu nazywanego sarajewskim popem. Po zaledwie dwóch latach od założenia zespół wyprzedawał największe sale w całej Jugosławii, grając często po kilka koncertów w jednym miejscu. W 1977 roku wystąpił w Belgradzie dla ponad 100 tys. osób, ustanawiając frekwencyjny rekord na całe dekady. Wszystkie płyty zespołu sprzedawały się w setkach tysięcy egzemplarzy.

Bregović jak nikt inny wyczuwał ducha epoki - na przełomie lat 70. i 80. zespół zmienił stylistykę na nowofalową, a kilka lat później zaczął wprowadzać do klasycznego, rockowego stylu grupy coraz więcej elementów folkloru bałkańskiego. Ostatnie trzy płyty Bijelo Dugme przyniosły to, z czego do dziś Bregović słynie - połączenie rock'n'rollowego zacięcia z bałkańskimi tradycjami muzycznymi.



Wideo Kayah i Goran Bregović po latach: Zmieniły się nasze relacje (Dzień Dobry TVN/x-news)

Kres byłej Jugosławii był też kresem Bijelo Dugme. Goran Bregović nawiązał bliską współpracę z innym mieszkańcem Sarajewa, reżyserem Emirem Kusturicą. Owocem tej zaskakującej kolaboracji były filmy "Czas Cyganów", "Arizona Dream" i "Underground". Za muzykę do tego ostatniego filmu, Bregović otrzymał w 1995 roku Złotą Palmę na Festiwalu w Cannes. Nagrywał z Iggy'm Popem, Cesárią Évorą, wskrzesił karierę Krzysztofa Krawczyka, gra swoją muzykę z niezwykle zróżnicowanymi składami muzycznymi - od małych zespołów i orkiestr po olbrzymie projekty, w które angażuje muzyków grających na instrumentach dętych i smyczkowych, bułgarskie chóry oraz artystów z krajów, w których zdarza mu się występować.

Clip Krzysztof Krawczyk, Goran Bregovic Mój przyjacielu

Nie ma w Polsce ludzi, którzy nie zetknęli się z jego przebojami, starczy tu wymienić takie utwory jak "Kalašnjikov", "Mesečina", wykonywany wraz z Cesárią Évorą utwór "Ausência" czy przebojowy duet z Kayah "Prawy do lewego". Uwielbiany w Polsce utwór "Kiedyś byłam różą" to też jeden z hitów zespołu Bijelo Dugme.



Koncert odbędzie się 1 maja na terenach Pergoli w kompleksie Hali Stulecia i rozpocznie największy wrocławski festiwal 3-Majówka 2019. Dotychczas ogłoszeni wykonawcy to Kult, Nocny Kochanek, Krzysztof Zalewski, Ania Dąbrowska oraz projekt Albo Inaczej.

Wideo Goran Bregović - Kalashnikov (Poznań 1997)