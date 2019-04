Gitarowy Rekord Guinnessa Wrocław 2019. Stan Skibby (sobowtór Jimiego Hendrixa) i hołd dla Woodstock

1 maja gitarzyści z całego świata pojawią się na Rynku we Wrocławiu by wziąć w 17. już odsłonie Gitarowego Rekordu Guinnessa we Wrocławiu. Na scenie pojawi się też amerykański muzyk Stan Skibby, nazywany sobowtórem Jimiego Hendrixa, by razem z wszystkimi uczcić 50. rocznicę legendarnego festiwalu Woodstock.

Stan Skibby powraca na Gitarowy Rekord Guinnessa do Wrocławia / Krzysztof Zatycki / Reporter

Tradycyjnie podczas Gitarowego Rekordu Guinnessa uczestnicy wspólnie grają utwór "Hey Joe" Jimiego Hendrixa.

Do wspólnego grania uczestników poprowadzi Stan Skibby - sobowtór Jimiego Hendrixa, jeden z najlepszych na świecie muzyków grających w identyczny sposób jak legendarny gitarzysta.



Stan Skibby z zespołem Leszka Cichońskiego zagra najważniejsze utwory z koncertu Jimiego Hendrixa podczas Woodstocku z roku 1969, z kultową już interpretacją "Star Spangled Banner", czyli hymnu USA wykonanego na znak protestu przeciwko wojnie w Wietnamie. W finałowym utworze, zagranym wspólnie przez tysiące gitarzystów, organizatorzy zaproszą na scenę wszystkie osoby ubrane w hipisowskim stylu "dzieci - kwiatów" oraz gitarzystów stylizowanych na Jimiego Hendrixa. Woodstockowe hasło "Peace & Love" popłynie z Wrocławia na cały świat! Dla najlepiej przebranych gitarzystów przewidziane są nagrody.

Stan Skibby pierwszy raz usłyszał muzykę Hendrixa we wrześniu 1970 r., kiedy jego starszy brat, Cubby, przyniósł do domu płytę "Band Of Gypsys". Od tej pory słuchał Jimiego codziennie. Po ukończeniu Central High School w Chicago przyłączył się do grupy R&B Magnum Force. Ich pierwszy album był lokalnym hitem i sprzedał się w nakładzie 50 tysięcy egzemplarzy.

Stan Skibby założył swój pierwszy "hendriksowski" zespół w 1992 roku. Jego marzenie spełniło się w 1994 r., gdy zagrał z basistą Band of Gypsys, Billym Coxem, w klubie Buddy'ego Guya, świętując urodziny Jimiego Hendrixa. W 2000 r. przyjechał do Polski na zaproszenie Leszka Cichońskiego, który w trzydziestą rocznicę śmierci Jimiego Hendrixa zorganizował memoriałową trasę koncertową "Tribute to Jimi Hendrix".

Według ankiet magazynów "Twój Blues" oraz "Gitara i Bas" krążek "Thanks Jimi" z udziałem Stana Skibby'ego został wybrany rockową i gitarową płytą roku. W 1999 roku wygrał Hendrix Competition Festival w Memphis. Mówią o nim: "żywy Hendrix" - gra, śpiewa i wygląda jak Jimi, jest leworęczny i jako jeden z niewielu gra naprawdę zębami, tak jak robił to Jimi.



Aby dołączyć do grona "rekordzistów", wystarczy nauczyć się pięciu podstawowych akordów (C G D A E) niezbędnych do zagrania "Hey Joe" Jimiego Hendrixa i zgłosić się 1 maja od godz. 10.00 na wrocławskim Rynku z gitarą (akustyczną, elektryczną, basową, klasyczną) lub innym instrumentem strunowym jak ukulele, mandolina, banjo czy bałałajka. Na gitarzystów, którzy zagrają z nami czekają ulgowe bilety na towarzyszące koncerty w ramach festiwalu 3-Majówka 2019.

Podczas tegorocznej odsłony imprezy, w związku z 25. rocznicą śmierci Ryszarda Riedla, uczestnicy Rekordu zagrają razem także "Naiwne pytania" (utwór lepiej znany jako "W życiu piękne są tylko chwile"). Legendarny kawałek zaśpiewa syn Ryśka - Sebastian Riedel.



W 2018 r. na wrocławskim Rynku zagrało razem 7411 gitar, co jest najlepszym wynikiem na świecie.

Program:

1.05. - godz.10.00 - 16.30 - Rynek, Wrocław - Gitarowy Rekord Guinnessa 2019

1.05. - start godz. 17.00 - Pergola, ul Wystawowa 1, Wrocław, 3-Majówka - dzień pierwszy



Slade, Therion, Napalm Death, Organek, Nocny Kochanek, Coma.

2.05. - start godz. 15.00 - Pergola, ul Wystawowa 1, Wrocław - 3-Majówka - dzień drugi

Alestorm, Pidżama Porno, Mela Koteluk, Krzysztof Zalewski, The Dumplings, Albo Inaczej, IRA, Ten Typ Mes, Rosalie., Decapitated, Clock Machine, Flirtini, Hunter.



3.05. - start godz. 15.00 - Pergola, ul Wystawowa 1, Wrocław, 3-Majówka - dzień trzeci

Tarja Turunen, Kult, happysad, Ania Dąbrowska, Łąki Łan, O.S.T.R., Kasia Nosowska, Illusion, Luxtorpeda, Bitamina, Mery Spolsky, Pablopavo i Ludziki, Gooral.

